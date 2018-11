Kunden können wählen, ob sie lieber ein Haus aus dem Katalog oder ein individuell gestaltetes Eigenheim haben möchten. (Tönjes & Meichsner)

Als Bauunternehmen mit eigenen Handwerkerteams plant und errichtet die Tönjes & Meichsner Bau GmbH aus Achim seit mehr als 35 Jahren moderne Eigenheime zum Wohlfühlen. Das Familienunternehmen kann heute mit mehr als 3700 fertiggestellten Häusern auf einen großen Erfahrungsschatz

zurückgreifen, wenn es an die Planung und Realisierung neuer Projekte geht. „Ein Geheimnis unseres Erfolgs liegt wahrscheinlich in der Kombination aus technischem

Ingenieurswesen und meisterlichem Handwerk“, sagt Verkaufsleiter Holger Bonner.

„Jedes Heim ist anders, geprägt durch die Wünsche und Bedürfnisse der Eigentümer. Jede Schlüsselübergabe erfüllt uns mit Stolz, denn mit der Fertigstellung eines Hauses beginnt immer auch dessen ganz eigene Geschichte“, erzählt Bonner. Der Schwerpunkt des Bauunternehmens liegt in der Planung und Errichtung von Einfamilien- und Doppelhäusern, aber auch Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser, Bürogebäude und Hallen gehören zum breiten Leistungsumfang des Unternehmens.

Kunden können von Beginn an wählen, ob sie lieber ein Haus aus dem Katalog oder ein individuell gestaltetes Eigenheim haben möchten. „Wir setzen uns zusammen und planen die Realisierung der neuen Wohnumgebung gemeinsam: Das neue Leben soll schließlich den Raum bekommen, den es verdient“, erklärt Bonner.

Individualität stehe bei Tönjes & Meichsner Bau dabei im Vordergrund. „Unsere klare Stärke sind die vielen Jahre an Erfahrung, die zusammen kommen, wenn wir eine Baustelle in Angriff nehmen. Alles ist genau durchdacht und bis ins kleinste Gewerk terminiert“, erzählt der Verkaufsleiter. Eine professionelle zeitliche und logistische Organisation, gepaart mit Bauqualität auf hohem Niveau, schenken den Bauherren zudem einen verlässlichen Verlauf und Sicherheit.

Gleich zwei Ausstellungen in Achim und Bösel bieten Interessierten eine Übersicht über die vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten der verschiedenen Haustypen und liefern zugleich Ideen in Hülle und Fülle für eine ganz persönliche Ausgestaltung des neuen Heims. Regelmäßig organisiert Holger Bonner Besichtigungen von frisch fertiggestellten Häusern – noch kurz bevor die glücklichen Bauherren einziehen.

Das eigene Haus im Grünen muss kein Traum bleiben. Die Bauexperten von Tönjes & Meichsner begleiten ihre Kunden von der Planung bis zur Schlüsselübergabe. (Tönjes & Meichsner)

Am Sonntag, 25. November, gibt es in Garrel eine exklusive Stadtvilla mit 220 Quadratmetern Wohnfläche und sieben Zimmern zu besichtigen. Wer sich eher für ein Friesenhaus mit 143 Quadratmetern Wohnfläche begeistern kann, sollte am gleichen Tag nach Großenkneten fahren. Alle weiteren Details wie Anfahrtsbeschreibungen und Uhrzeiten finden Interessierte auf der Internetseite des Bauunternehmens.

Bei weiterem Interesse berät Bonner seine Kunden in einem persönlichen Gespräch über die rechtlichen Gegebenheiten des Grundstückes sowie die Planungs- und Ausstattungsmöglichkeiten, ohne dabei das Budget aus den Augen zu verlieren. „Wir von Tönjes &Meichsner stehen für risikofreies Bauen auf höchstem Qualitätsniveau – unkompliziert und jederzeit fair. Das ist unsere Philosophie“, erklärt er. Baunebenkosten, Finanzierungsmöglichkeiten, Bauzeiten und nicht zuletzt die Vermarktung einer eventuell vorhandenen Altimmobilie – über all das wird im Vorfeld ausführlich gesprochen.

Das Familienunternehmen hat während seiner Geschichte schon mehr als 3700 Häuser fertiggestellt. (Tönjes & Meichsner)

„Schöne Häuser fürs Leben – seit über 30 Jahren“, so lautet das Motto von Tönjes & Meichsner. Die jahrzehntelange Erfahrung ermöglicht es den Bauexperten ihren Kunden unterschiedliche Haus­typen und Dachvarianten anbieten zu können. Und die Bandbreite der Möglichkeiten ist vielfältig: Bungalows, Friesenhäuser, Stadtvillen, Doppel-, Mehr- und Zweifamilienhäuser stehen zur Auswahl.

Der große Erfolg der vergangenen Jahre hat das Team von Tönjes & Meichsner dazu bewogen, auch etwas an die Region und die Menschen zurückgeben zu wollen. Alljährlich zu Weihnachten gibt es

darum Spenden für gemeinnützige Projekte statt Geschenke für Kunden. Mehrere Tausend Euro gingen zuletzt an die Kühn-Stiftung in Achim. Der Stiftungsschwerpunkt liegt in der Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche und deckt sich damit mit den Zielen des Bauunternehmens. Bonner erklärt: „Mit unseren Spenden möchten wir Familien aus der Region das Leben erleichtern.“ In der Vergangenheit waren unter anderem die Achimer

Tafel, eine Grundschule in Bremen-Nord und eine Elterninitia­tive für krebskranke Kinder bedacht worden. „Uns ist wichtig, dass das Geld direkt bei den bedürftigen ­Familien, Kindern und Jugendlichen ankommt. Darum unterstützen wir gern Projekte aus unserer Region“, erklärt Bonner.

Interessierte können den Hauskatalog kostenlos anfordern oder gleich einen persönlichen Termin für ein erstes, ­unverbindliches Beratungsgespräch in der Niederlassung in Achim vereinbaren, am besten telefonisch unter 0 42 02 / 52 18 10. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.tm-bau.de.