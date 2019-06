Der Neubau des Autohauses ist abgeschlossen. Am Wochenende wird der Umzug mit vielen Besuchern gefeiert. (Andreas Schack)

Am kommenden Wochenende lädt das Autohaus jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Geschäftsführer Christian Korte und Ute Wehrstedt freuen sich mit ihrem Team auf viele Gäste.

„Mit dem Neubau sind wir gut aufgestellt für die Zukunft im Verkauf und im Service“, sagt Christian Korte zufrieden. Der alte Firmensitz „Auf dem Lintel 18“ konnte den wachsenden Anforderungen nicht mehr gerecht werden. „Ausstellungshalle und Werkstatt sind über die Jahre einfach zu klein geworden“, erklärt der Geschäftsführer. Das neue Autohaus Korte & Meyer schlägt nun ein weiteres Kapitel in der Firmengeschichte auf. Gestaltet und gebaut nach den aktuellen Anforderungen der Marke Seat, führt das neue Autohaus gekonnt die Vorteile der digitalen und der analogen Welt zusammen. Alles ist heller, größer und moderner und kommt den Erwartungen der Kunden so am besten entgegen.

Am bekannt guten Service und der bewährten Kundennähe wird sich am neuen Standort natürlich nichts ändern. Rund 2400 Qua­dratmeter Gebäudefläche stehen für den Showroom der Neufahrzeuge der Marke Seat und der neuen Marke Cupra zur Verfügung sowie großzügige Flächen für Gebraucht­wagen und große Werkstätten mit modernen Diagnose- und Reparaturgeräten.

Auch an die Mitarbeiter wurde bei der Planung des neuen Hauses gedacht. Die Arbeitsplätze bieten hervorragende Bedingungen für Planung, Beratung und Verkauf. Auch für einen großzügigen

Aufenthaltsbereich hat die Geschäftsführung gesorgt. In den

neuen Werkstätten stehen neben zehn Arbeitsbühnen weitere zwei Bühnen für die Dialogannahme der Fahrzeuge im Servicebereich zur Verfügung. Eine Bühne ist zudem extra auf Nutzfahrzeuge und Wohnmobile bis zu einem Gewicht von 5,5 Tonnen ausgelegt. Und weil die Zukunft elektrisch ist, hat sich das Autohaus in den Werkstätten auch gut auf die Elektromobilität vorbereitet. In den nächsten zwei Jahren plant der Autohersteller Seat gleich sechs neue Elektro- und Hybrid-Modelle auf den Markt zu bringen. Außerdem wird an einem E-Auto-Baukasten gearbeitet, der Elektroautos schon unter 20 000 Euro erschwinglich machen soll.

Kundenzufriedenheit und Serviceleistungen stehen im neuen Autohaus an erster Stelle, ob für den Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen oder bei Reparaturen, Instandhaltung und Reifenservice. Der Meisterbetrieb deckt alle

Bereiche rund ums Auto ab: von

Finanzierung und Leasing bis zur Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen.

Interessierte können sich nun an beiden Tagen der offenen Tür alles ansehen und sich ein eigenes Bild vom neuen Autohaus in Daverden machen. Ein attraktives Programm lockt zudem zu einem Besuch mit der ganzen Familie.