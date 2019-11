Ekrem kümmert sich im Barbershop des Salons um die Herren. (Andreas Schack)

Das Ergebnis kann sich seit diesem Dienstag sehen lassen.

Zwei gemütliche Chesterfield-

Sofas schmücken den Wartebereich in der Mitte des Hauses. Bei einer Tasse Kaffee lässt sich das Geschehen in den drei völlig neu gestalteten Bereichen des 130 Quadratmeter großen Salons gut beobachten. Zur Linken ist der Salon jetzt im rustikalen Barbershop-Stil gestaltet. Fast alle fünf Stühle sind an diesem Vormittag mit Herren unterschiedlichen Alters besetzt. Verantwortlich für sie ist Friseur Ekrem mit seinem Team. An diesem Vormittag sind das Zozan, Selime und Bibi. Ekrem und Yusuf führen den Salon von Beginn an gemeinsam. Ab und zu leuchtet die Spitze einer Art Minifackel auf, mit der spektakulär und mit viel Geschick die Ohren eines Kunden von Haaren befreit. Das Angebot einer Rasur mit dem Messer nimmt ein anderer Kunde in Anspruch. „So sauber bekomme ich das zuhause nicht hin“, sagt er. Der Friseur, im Augenblick mehr Barbier, legt das Messer flach an und schabt vorsichtig die Barthaare mit dem Rasierschaum ab.

Die Friseurinnen Zozan, Selime und Bibi stellen sich ausnahmsweise selbst für ein Fotoshooting im Kosmetikbereich des Salons zur Verfügung. (Andreas Schack)

Die rechte Seite des Salons ist den Damen vorbehalten. Im Gegensatz zum rustikalen Stil des Herrenbereichs, lassen sie sich Damen in einem hellen und modernen Ambiente verschönern. Sieben Plätze stehen dafür zur Verfügung. Die rosa Fläschchen der Pflegeprodukte wirken wie freundliche Farbtupfer in dem sonst in Weiß gehaltenen Raum. An den Wänden hängen Flachbildschirme, auf denen die neuesten Musikvideos laufen. Yusuf Sahinoglu ist auf Damen spezialisiert. „Die Ansprüche unserer Kunden, Damen und Herren, sind gestiegen. Mit unserem Umbau wollten wir dem gerecht werden“, erzählt der Friseurmeister. Während an diesem Mittwochvormittag fast alle Stühle besetzt sind, klingelt häufig das Telefon am Empfang. „Nach dem einwöchigen Umbau, wollen viele Kunden jetzt schnell einen Termin“, erklärt er. Viele Mitarbeiterinnen des zwölfköpfigen Teams konnten bei der Renovierung mithelfen. Yusuf ist dankbar, dass alles so reibungslos und schnell funktioniert hat und die Kunden so geduldig waren.

Im dritten Bereich geht es um die Kosmetik. Drei Sitzplätze mit hellrosa Bezug stehen für Wimpernfärben, -verlängern und alles weitere zur Verfügung. An der gegenüberliegenden Wand ist ein kleiner Fotoshooting-Bereich aufgebaut, „für alle, die ihren neuen Look gleich bei Instagram und Co über unseren Account veröffentlichen möchten“, erklärt Yusuf.

Friseurin Swana und Meister Yusuf Sahinoglu kümmern sich um die Frisuren der Damen. (Andreas Schack)

Vom normalen Haarschnitt über die Färbung bis zur Hochsteckfrisur für allerhand festliche Anlässe vertrauen die Kunden Yusuf Sahi­noglu und seinem Team seit der

Salon 2011 eröffnete. Am kommenden Samstag ab 16 Uhr soll die erfolgreiche Renovierung nun mit Kunden, Sekt und Schnittchen gefeiert werden.