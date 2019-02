Bekannt ist Claudia Blanke unter anderem für ihre Torten und schmackhaften Fruchtaufstriche. Ihre Bäckerei ist ein beliebter Anlaufpunkt. (Klaus Göckeritz)

Das Angebot kommt an. „Wir haben viele Stammkunden“, sagt Inhaberin Claudia Blanke. Die Geschäftsfrau hat mit ihrer Ausrichtung offensichtlich eine Lücke entdeckt, als sie ihr Geschäft vor mehr als fünf Jahren aufmachte. Dafür betreibt sie einen besonderen Aufwand. Wenn die ersten Pendler auf dem Parkstreifen vor dem Haus halten, hat Blanke bereits ein beträchtliches Arbeitspensum hinter sich: Die Brötchen sind geschmiert, der Kaffee ist aufgebrüht, die Auslage im Tresen eingerichtet und der Zeitungsständer mit den aktuellen Ausgaben bestückt.

Blanke geht gern auf Kundenwünsche ein und legt Wert auf gutes Handwerk sowie Flexibilität. Das zeigt sich im selbst gemachtem Fruchtaufstrich und Keksen, frisch gekochten Eier aus Freilandhaltung und Frikadellen. „Ohne die Unterstützung meiner Familie ginge das alles natürlich nicht“, sagt die Inhaberin.

Es sind aber nicht nur die Pendler, die sich morgens mit leckerem Gebäck eindecken. Wenig später kommen die ersten Anwohner aus Falkenberg und der Umgebung, die den heimischen Frühstückstisch vorbereiten und frische Brötchen einkaufen möchten. Da ist stets Zeit für einen Plausch an der Theke. Denn auch das gehört zur Ausstattung des Geschäfts: gemütliche Sitzmöglichkeiten mit einem Blick auf die innerörtliche Verkehrsachse.

Beispiele geben Überblick

Bekannt ist Blanke auch für ihre große Auswahl an Kuchen und die selbst gebackenen Torten. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Diese verkauft die Geschäftsfrau nicht nur täglich in der Auslage, sondern auf auch Wunsch und Bestellung für alle Anlässe. Ob Familienfeier oder andere Festlichkeiten in größeren Gruppen – es gibt für jeden Bedarf und für jeden Geschmack die richtige Torte, sagt die Falkenberger Geschäftsfrau. Wer unentschlossen ist, für den bietet Blanke mit ihrer kompetenten Beratung eine entsprechende Orientierung und Hilfe. In einer Mappe mit zahlreichen Fotos und bereits verspeisten Beispielen können sich die Kunden einen Überblick über das gesamte Angebot und die Möglichkeiten verschaffen.

Dass Kaffee, Backwaren und Torten grundsätzlich eine große Rolle in Blankes Leben spielen, wird bei einem weiteren Blick durch die freundlich eingerichteten Räume der Bäckerei deutlich. In den Regalen steht eine stattliche Sammlung an Kaffeekannen aus Porzellan.

Claudias Bäckerei, Falkenberger Landstraße 95a, ist unter Telefon 04298 / 6 99 76 00 erreichbar. Geöffnet hat das Geschäft montags bis freitags von 5 Uhr bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags zudem von 14 bis 17 Uhr, sonnabends von 6 bis 11 Uhr sowie sonntags von

7 bis 10.30 Uhr.