Die Auswahl an den Flohmarktständen von Händlern und Kunsthandwerkern ist vielfältig. (Lars Köppler)

Und zu entdecken gibt es erneut vieles.

Am Sonntag geht es bunt auf der Marktmeile in Oyten zu – mit vielen Angeboten für Jung und Alt. Die Geschäfte öffnen außerdem ihre Türen von 13 bis 18 Uhr für die Frühlingsmarktbesucher. (Björn Hake)

Flohmarkt beginnt um 9 Uhr

Viel früher geht es schon beim Flohmarkt los. Die Verkäufer beginnen um 8.30 Uhr mit dem Aufbau ihrer bunten Stände. Und bereits um 9 Uhr können die Besucher des Frühlingsfestes sich auf die Jagd nach Raritäten und sicher auch dem einen oder anderen Schnäppchen machen. Die Nachfrage auch nach gewerblichen Standplätzen war in diesem Jahr sehr groß, sodass Marktmeister Masanek einigen Händlern sogar absagen musste.

Verschiedenste Waren können an den großen und kleinen Ständen der Händler und Kunsthandwerker entdeckt werden. Das vielfältige Angebot reicht von Bauernkörben aus Weiden und Rattan, Gartendeko, Honigprodukten, Gewürzen bis zu Näharbeiten. Zu den besonderen Höhepunkten des Markttreibens zählt sicher auch der Kettensägenkünstler Jürgen Knake aus Schwarme. Dieser lässt direkt vor den Augen der Besucher Skulpturen aus Holz entstehen.

Ebenfalls vor Ort präsent sein werden die Schüler der IGS Oyten. Im Namen ihrer Schülerfirma bieten sie selbst gemachte Waren zum Kauf an. Die Schüler lassen zudem im Rahmen eines Schulprojektes einen Heliumluftballon starten, der mit einer Kamera ausgestattet ist.

Puppentheater für die Jüngsten

Kinder dürfen sich am Sonntag auf das Puppentheater von Harry

Hoppe freuen, das für ordentliche Unterhaltung sorgt. Vorstellungen gibt es um 13, 14.30 und 16 Uhr. Auch die Musik darf am Sonntag natürlich nicht zu kurz kommen. Für die richtigen Noten auf dem Frühlingsfest sorgt der Spielmannszug Sagehorn-Baden, der zwischen 15 und 17 Uhr aufspielt.

Die neuesten Automodelle können sich die Besucher des Frühlingsfestes bei der Autoschau auf dem Penny-Parkplatz anschauen. Parkmöglichkeiten gibt es bei Rewe und Aldi sowie am Rathaus. Die Hauptstraße wird für den Markt im Bereich vom Busbahnhof bis zum neuen Aldi in der Zeit von 8 bis

19 Uhr gesperrt.

Am Sonntag um 13 Uhr öffnen die Inhaber der Oytener Einzelhandelsgeschäfte ihre Türen und werben mit attraktiven Offerten für ihre Waren. Auf dem Frühlingsfest erwartet die Besucher auch einiges Neues: zum Beispiel der Liederkranz Oyten, der mit seinem Stand Premiere feiert und frisch gebackene Waffeln und Muffins feil bietet.

Der Combi-Verbrauchermarkt hat sich mit einem Obststand angekündigt. Wie jedes Jahr dürfen sich die Besucher des Frühlingsfestes auf eine kulinarische Vielfalt freuen: von der guten alten Bratwurst über Kartoffelpuffer bis

zu Fischbrötchen und asiatischen Köstlichkeiten, Schmalzkuchen und Crêpes wird den Feinschmeckern so einiges an Leckerem geboten.

Beim Deutschen Roten Kreuz geht es derweil deftiger zu. Die Mitglieder kochen einen deftigen Eintopf. Vervollständigt wird das Angebot an Essen und Getränken fast schon traditionell durch das in

direkter Nachbarschaft stattfindende Backfest am und im Heimathaus, für die Fans des frisch gebackenen Butterkuchens .