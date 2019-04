Das Maibaumfest in der Achimer City hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Besuchermag­neten entwickelt. (Kai Purschke)

Um 12 Uhr beginnen die Experten des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr mit dem fachgerechten Aufstellen des großen Maibaums auf dem Bibliotheksplatz. Der Achimer Bauhof wird den Kranz binden und die Groenfingers sorgen für bunte Bänder als frühlingshafte Farbtupfer. Wenn die Zuschauer des Spektakels dann rund eine halbe Stunde später die Männer des Oytener Shanty-Chors „Komm lieber Mai und mache“ singen hören, ist das Maibaumfest offiziell eröffnet.

Der Shanty-Chor Oyten, der sich mittlerweile zu einem gern gesehen Dauergast auf Veranstaltungen in Achim entwickelt hat, wird erstmals mit seinem neuen Leiter und Dirigenten Jörg Albrecht aus Worpswede auftreten. Musikalische Unterstützung bekommen die Oytener wie schon im vergangenen Jahr von den Wiestetalern, mit denen sie sich mit den Auftritten abwechseln. „Was wir vor vier Jahren klein begonnen haben, hat sich bis heute zu einem schönen Fest entwickelt“, erklärt Bürgermeister Rainer Ditzfeld mit Vorfreude auf die Veranstaltung. Zur Feier des

Tages wird er übrigens erneut ein Bierfass spendieren.

Schon vormittags können Besucher auf dem Flohmarkt nach

Raritäten suchen. Im Bereich der Herbergstraße und Alter Markt bis in die Obernstraße lockt dieser Schnäppchenjäger in die Straßen und Gassen. Von 13 bis 18 Uhr öffnen dann die Achimer Geschäfte ihre Türen für die Besucher des Maibaumfestes. „Sie präsentieren ihre neuesten Angebote und Waren und freuen sich auf viele Besucher, die ausgiebig bummeln und shoppen möchten“, kündigt Rudi Knapp von der UGA an. Die Veranstalter des Maibaumfestes haben in diesem Jahr wieder einiges vorbereitet, um möglichst viele Gäste für einen Besuch der Achimer City zu begeistern. So reihen sich vom Gieschen-Kreisel bis zum Bibliotheksplatz gewerbliche Händler mit schönen Frühlingspflanzen für Haus und Garten aneinander, während Buden mit Schmalzkuchen, Eis und Spezialitäten vom Mett­wurstkönig Lust auf eine oder gleich mehrere Bummelpausen machen.

Die Veranstalter freuen sich auch sehr über die gute Resonanz von Vereinen und Institutionen. Sie dürfen sich auf dem Maibaumfest kostenlos präsentieren und durch den Verkauf etwa von Bratwurst oder Erbsensuppe Einnahmen für ihre Vereinsarbeit erwirtschaften. Von Kaffee und Kuchen bis zu Frühlingsblumen ist also gesorgt. „Auch in diesem Jahr haben wir deshalb bewusst keine Stand­gebühren erhoben“, erklärt der Bürgermeister.

Angemeldet haben sich unter anderem das THW, die Feuerwehr, die DLRG, das DRK, der Traditionsverband Steubenkaserne und terres des hommes. Die Achimer Arbeitsgruppe von terre des hommes bietet am verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr vor dem Pforthaus einen Pflanzenflohmarkt an. Außerdem ist der ehrenamtlich geführte Kleidermarkt von terre des hommes in der Achimer Brücken­straße geöffnet. Darauf weist die Hilfsorganisation hin. Dort wird gut erhaltene Secondhand-Kleidung für Damen, Herren und auch Kinder zu günstigen Preise verkauft. Kleidungsstücke, die nicht mehr gefallen oder nicht mehr passen, können im Markt zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Der Erlös kommt Kinderprojekten in aller Welt zu Gute.

Neben allerlei Angeboten für

Erwachsene, dürfen sich auch die Kinder auf besondere Attraktionen freuen. Die Veranstalter haben mit einem Karussell und Hüpfburgen auch an die Jüngsten gedacht.