Neben Heimathaus und Spieker entsteht das Europäische Heimat- und Kulturhaus. Hans-Jürgen Krahn stattet der Baustelle einen Besuch ab (rechts). (Antje Holsten-Körner)

Zum 40. Geburtstag macht sich der Sottrumer Heimatverein ein besonderes Geschenk: „In diesem Sommer soll das Europäische

Heimat- und Kulturhaus eingeweiht werden“, sagt Hans-Jürgen Krahn, Vorsitzender des 1981 von 27 Mitgliedern aus der Taufe

gehobenen Heimatvereins. Die Bodenplatte auf dem gemeindeeigenen Gelände ist bereits in Arbeit. Auch das Fachwerk eines Häuslingshauses, das mehr als

230 Jahre in Osterholz-Scharmbeck stand, liegt nummeriert auf dem Gelände des Bauhofs, bevor ihm demnächst neues Leben eingehaucht wird. „Das Ständerwerk ist gut in Schuss, der Dachstuhl ist aber abgängig und muss vollständig erneuert werden“, erläutert Sottrums Bürgermeister Krahn.

Teilweise könnten für den Bau die alten Klinker verwendet werden, der Rest werde nachgekauft. Hinter die Fachwerkwand wird eine zweite Wand gezogen, da der reine Fachwerkbau den heutigen Anforderungen an die Statik nicht mehr gerecht wird. Im Erdgeschoss des rund zehn mal dreizehn Meter großen Gebäudes entsteht ein Raum für bis zu 80 Personen, im hinteren Teil wird außerdem eine kleine Küche eingebaut. Das Obergeschoss bietet eine Übernachtungsmöglichkeit. Dort wird auch ein Archiv untergebracht. „Klara Dörheit hat sich immer ein Archiv gewünscht“, sagt Krahn. Dörheit ist der Bau des Europäischen Heimat- und Kulturhauses zu verdanken.

Erich Schnackenberg, langjähriger Vorsitzender des Heimatvereins, zeichnete 2005 Gründungsmitglied Klara Dörheit aus. (Antje Holsten-Körner)

Die Sottrumerin verstarb 2016 und setzte die Gemeinde als Erbe ein. Das Geld sollte aber nicht im Haushalt der Kommune untergehen, sondern den Vereinen zu­gutekommen. Ein Anteil ging an den TV Sottrum, in dem die Erblasserin 77 Jahre Mitglied war, ein weiterer an die Feuerwehr.

100.000 Euro wurden an den Heimatverein, zu deren Gründungsmitgliedern Dörheit gehörte, überwiesen. Zusätzlich zum Erbe von Dörheit verfügt der

Heimatverein über ein stattliches Eigenkapital. Am Bau beteiligt sich auch die öffentliche Hand

in Form von Fördergeldern. So

liegen Zusagen des Landes Niedersachsen über 200.000 Euro und des Landkreises Rotenburg über 50.000 Euro vor.

Fast hätte Corona das Projekt noch zum Kippen gebracht, da für das Geld Auflagen erfüllt werden müssen. Durch viele Gespräche konnte der Vorsitzende des Heimatvereins erreichen, dass die Fördergelder wohl in mehreren Tranchen ausbezahlt werden.

Eine weitere Hürde: Das Gelände ist als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen und nur mit einer deutlich höheren Sandplatte bebaubar. „Dies hat uns bis zu 80.000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt gekostet“, rechnet Vorsitzender Krahn vor. Daher soll nun der Innenausbau teilweise in Eigenleistung erfolgen.

„Das Europäische Heimat- und Kulturhaus ist ein Angebot für alle“, lädt Krahn bereits jetzt ein. Übrigens: Das kleine Backhaus, das für den Bau auf dem Gelände seinen Platz räumen musste, soll im Sottrumer Eichpark wieder aufgestellt werden.