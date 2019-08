Die St.-Laurentius-Kirche an der Pfarrstraße in Achim – wie sie heute aussieht. (Focke Strangmann)

Sie sind kulturelles Erbe, Zeugen vergangener Zeiten sowie voller Geschichte und Geschichten: Um

historische Gebäude zu bewahren, werden sie vielfach unter Denkmalschutz gestellt. Dies betrifft auch das älteste Gebäude Achims – die St.-Laurentius-Kirche. Sie ist

zugleich die größte Landkirche

zwischen den alten Bischofssitzen Bremen und Verden.

Die Achimer Kirche wurde im Jahr 1257 erstmals durch den Bremer Bischof Gerhard II. urkundlich erwähnt. Doch es gibt Hinweise, dass das Bauwerk deutlich älter

ist. Wer die Glocke im Turm begutachten kann, findet eine nicht ganz einfach zu entziffernde Inschrift: Diese kann als 1091 gelesen

werden.

Veränderung und Zerstörung

Unabhängig vom wahren Alter hat die Kirche im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche sichtbare Veränderungen erlebt. Der einst romanische Feldsteinbau wurde mehrfach erweitert und umgebaut. Doch das ursprüngliche Mauerwerk ist am Turm und in der Südwand bis heute erkennbar.

Eine markante Veränderung wurde in der ersten Hälfte des

14. Jahrhunderts vorgenommen. Anfangs hatte das Gotteshaus

eine Flachdecke aus Holz. In der Zeit der Spätgotik– die auf die

Jahre 1350 bis1500 datiert wird – wurde diese durch ein Wulstrippengewölbe ersetzt.

Zudem erfolgte der Bau eines „quadratischen Chores und des sogenannten Querschiffs, dessen Südflügel größer als der Nordflügel

ausgelegt ist“, so die Erläuterung auf der Webseite der Kirchengemeinde.

Verlustreich war der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) für die Kirche: Johann T‘Serclaes Graf von Tilly, Heerführer der katholischen Liga, ließ die gesamte Inneneinrichtung zerstören und dann verfeuern.

In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts erhielt das Gotteshaus

im Zuge einer Renovierung ihr

aktuelles Aussehen. Der barocke Altar wurde übrigens 1750 vom Verdener Bildhauer Arend Meyer geschaffen. 

Wer Näheres über die St.-Laurentius-Kirche erfahren möchte, kann am „Tag des offenen Denkmals“, Sonntag,

8. September, ab 11.15 Uhr an einer Führung teilnehmen. Weitere Gebäude, die an diesem Tag in Achim im Fokus stehen, sind das Gymnasium am Markt und die Windmühle. Informationen zum bundesweiten Denkmaltag gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.