Die neue Konzeptboutique für moderne und verträumte Brautmode entwickelt sich zum Geheimtipp in Bremen und Niedersachsen. (Nicola Heller Photography)

Seitdem erfüllen sie Bräuten ihre Wünsche – nicht nur zu Weihnachten. Am 20.Dezember von

16 bis 20 Uhr laden sie alle Interessierten zu einem Stöberabend und Kennenlernen ein.

„Geheiratet wird ja mittlerweile das ganze Jahr über“, erzählt Nadine Franz. Wenn auch die meisten Hochzeiten immer noch von April bis September gefeiert würden. „Bräute, die ihr Hochzeitskleid für das Frühjahr jetzt noch nicht bestellt haben, für die wird es schon sehr knapp“, erklärt die Brautmodenexpertin. Aktuell können sich die beiden Unternehmerinnen daher mehr um die Auswahl der trendigen Kollektionen für die nächste Saison kümmern. Am 20. Dezember von 16 bis 20 Uhr laden sie zudem alle Interessierten zu einem Stöberabend in der Boutique in der Grünen Straße in Ottersberg ein. „Normalerweise machen unsere Kundinnen mit uns vorab Beratungstermine aus. Wer sich jedoch ganz locker einmal bei uns umsehen möchte und sich unverbindlich einen Eindruck von unseren Brautkleidern machen möchte, für diese Frauen laden wir zum Stöberabend in unsere sonst geschlossenen Räume ein“, so Franz.

Laura Vendt und Nadine Franz konnten zur Eröffnung schon viele Gäste begrüßen. (Nicola Heller Photography)

Wichtig ist den beiden, ihre Kundinnen persönlich kennenzulernen. „Wir sind Nadine und Laura und wir lieben es, unseren Kundinnen bei der Auswahl ihres Brautkleides mit unserer Erfahrung helfen zu können“, sagt Franz. Auf Facebook und Instagram geben sie regelmäßig Einblicke in ihre Arbeit und ihre Angebote. Ihre Arbeitserfahrungen in der Hochzeitsbranche und ihre Liebe für die Brautmode, haben die beiden Frauen dazu motiviert, ihre eigene Brautboutique aufzubauen. „Wir möchten unseren Lieblingsbräuten einen Ort geben, wo sie unter sorgfältig ausgewählten Brautkleidern ihr Lieblingskleid finden können“, so Franz. Trendbewusste Frauen sollen bei ihnen nicht nur verträumte und außergewöhnliche Kleider, sondern auch dazu passende

Accessoires, Dekoration und anderes Zubehör finden.

Wer also Nadine und Laura kennenlernen und sich ein Bild vom Angebot der neuen Boutique machen möchte, ohne gleich einen Beratungstermin zu vereinbaren, sollte die Gelegenheit beim Stöberabend nutzen. „Einfach vorbeikommen. Wir sind für alle Fragen da“, laden die Brautmodenexpertinnen ein.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.lieblingsbraut.com.