Das noch amtierende Königshaus um Schützenregenten Andreas Söhl und Damenkönigin Monika Rohrberg wird am Wochenende feierlich abgelöst. (Waldemar Rohrberg)

Auf dem Festplatz unterhalb des Burgberges wird jede Menge Trubel herrschen. Spannende sportliche Wettkämpfe, Festumzüge durch den Ort, ein Schützenkommers und eine Festball am Sonnabend machen das bunte Programm aus.

Erste Feierlichkeiten beginnen schon heute mit dem Kranzbinden auf dem Festplatz am Burgberg

sowie bei den Residenzen der Schützenregenten Andreas Söhl und Monika Rohrberg. Am Freitag ab 20 Uhr lockt zunächst ein fröhlicher Schützenkommers, der im renovierten Schießstand ausgetragen wird. Diverse Schießwettbewerbe werden angeboten. Neben dem Preis- und Medaillenschießen – Kleinkaliber-Gewehr, Ringkorn, Perlkorn – werden die Vereinsmeisterschaften der Damen und Herren ausgetragen, das Team-Cup-Schießen beginnt und es wird der Feuerwehrkönig 2019 ermittelt. Die Schützendamen schießen bereits ihre Königin aus. Bei allerhand Freibier dürfte die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.

Am Sonnabend tritt der gesamte Verein um 13 Uhr beim Vereinsgasthaus Klenke an. Angeführt vom Spielmannszug Nienburg beginnt der Festumzug durch den Ort. Es geht unter anderem zur Abholung des Schützenkönigs Andreas Söhl Im Neuen Land. Dort findet auch die Proklamation der Schüler- und der Jugendmajestät 2019 statt. Das Königsschießen des Nachwuchses sowie der Wettkampf um den Titel des Spartenkönigs Pistole wurden bereits im Juni durchgeführt. Die Damen lüften unterdessen das

Geheimnis um die Vereinsmeisterschaft.

Gegen 15 Uhr geht das Programm auf dem Festplatz unterhalb des Burgberges weiter. Der 141. Geburtstag des SV wird dabei mit den Vereinen Daverden, Posthausen und Dibbersen-Donnerstedt-Hor­stedt sowie weiteren befreundeten Schützinnen und Schützen aus dem Landkreis Verden gefeiert, die an diesem Tag vor Ort sind. Nach den guten Erfahrungen des vergangenen Jahres wird wieder wie in alten Zeiten im Festzelt gefeiert. Die Schützendamen bieten Kaffee und Torten an. Eiswagen, Schießbude und Imbisswagen bereichern den Festplatz. Wer möchte, kann seine Treffsicherheit an der Schießbude erproben. Der treffsicherste Teilnehmer wird zum Schießbuden­könig ernannt. Am Abend kann das Tanzbein geschwungen und kräftig gefeiert werden. Der Festball mit Musik von DJ Dominik beginnt um 20 Uhr. Die Siegerehrung des Team-Cup-Schießens und die Bekanntgabe der neuen Damenkönigin

erfolgt gegen 21 Uhr.

Nach kurzer Nacht geht es am Sonntag schon um 8.30 Uhr mit dem Katerfrühstück im Festzelt weiter. Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie weitere Vereine und Freunde des Schützenvereines werden erwartet. Es folgt die Bekanntgabe der Vereinsmeister der Schützenabteilung sowie die Proklamation der Spartenkönige in den Disziplinen Wurfscheibe und Sportpistole. Die Blaskapelle des TSV Daverden unter der Leitung von Hermann Wahlers sorgt für Stimmung.

Nach dem Frühstück, zubereitet vom Vereinswirt Axel Klenke mit seiner Mannschaft, wird auf der Schießsportanlage der Schützenkönig 2019 ermittelt. Außerdem läuft das Preis- und Medaillenschießen weiter, bei dem Geld- und Sachpreise locken. Gegen 12 Uhr

erfolgt der Abmarsch zum Vereinsgasthaus Klenke. Vor dem Mittagessen wird dort der neue König 2019 feierlich proklamiert. Später führt ein Festumzug unter Begleitung des Spielmannszugs Nienburg zur Residenz der frisch gekürten Majestät, wo die traditionelle

Königsscheibe angenagelt wird.

Ab 15 Uhr beginnt wieder das bunte Treiben auf dem Festplatz, wo auch Kaffee und Torten serviert werden. Alle jungen Festbesucher werden zur fröhlichen Kinderpolonaise gebeten. Zusätzlich wird an diesem Nachmittag das B-Pokalschießen der Pokalvereinigung Alte Aller mit seinen zwölf angeschlossenen Vereinen ausgetragen. Es herrscht also auch am dritten Tag der großen Feier viel Trubel auf dem Festgelände.

Nach den offiziellen Schützenfesttagen treffen sich die Vereinsmitglieder am Montag, 8. Juli, ab 8.30 Uhr zum Aufräumen. Zur liebgewordenen Tradition geworden, ist im Anschluss das Resteessen in geselliger Runde angesagt. Gemeinsam lässt man die tollen Tage dann ausklingen.