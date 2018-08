Jürgen Nachbar hat die Wiederverwertung neu erfunden. Am Sonntag präsentiert er seine halben Autos. (Ina Friebel)

Seit mehr als einem Jahrzent schon teilt Jürgen Nachbar in seiner Kfz-Reparaturwerkstatt in Achim Autos in zwei Hälften. Die zu

ungewöhnlichen Anhängern umgebauten Unfall- und Gebrauchtwagen finden seitdem viel Aufmerksamkeit auf den Straßen und in den Medien. Verschiedene TV- und Radiosender sowie Tageszeitungen aus der ganzen Republik

haben ihn schon in seiner überschaubaren Autoreparaturwerkstatt in Uesen besucht. „Wenn die alten TV-Beiträge über meine Anhänger wiederholt werden, merke ich das sofort“, erzählt Nachbar. „Dann liegen gleich Dutzende von E-Mails in meinem Posteingang. Es gibt viele Menschen, die sich so einen ganz besonderen Anhänger wünschen“, weiß der Uesener. Schon mehr als 140 Anhänger hat er nach den Wünschen seiner Kunden fabriziert. Am Sonntag stellt er einige davon in der Achimer Fußgängerzone aus – immer wieder zum Staunen vieler Besucher. Für einen Auftrag braucht er zwei bis drei Wochen bis zur Fertigstellung.: „Zunächst entferne ich Sitze, Teppich und Himmel sowie alle Flüssigkeiten . Erst dann schneide ich die Autos mit einer Spezialsäge durch“, erklärt Nachbar. Im Anschluss baut der Kfz-Mechaniker Eisenträger für die Statik und als Befestigung für das Zugrohr des Anhängers ein. Der nun frei gelegte Teil des Wagens wird mit einer Alumi­niumtafel gut verschlossen. Am Ende kann der Anhänger je nach Wunsch noch mit der passenden Farbe lackiert werden. Eine neue Holzplatte macht den Boden ebenmäßig. „Was die Innenausstattung angeht. Da haben die neuen Besitzer viel Gestaltungsspielraum für eigene Ideen“, sagt Nachbar.

Und diese sind ganz verschieden: „Es haben Kunden auch schon Betten und sogar Fernseher eingebaut“, erzählt er. „Segelflieger transportieren mit einem Spezialanhänger das Zubehör. Und Hilfsorganisationen nutzen den ehemaligen Smart für Katastrophenübungen und

Erste-Hilfe-Übungen. Dafür bleiben beim Smart die Sitze drin“, erklärt der Anhänger-Experte.

Auf Wunsch kümmert sich Jürgen Nachbar aber auch sehr gern selbst um die Innenausstattung seiner Anhänger. „Ich habe schon Laminatfußboden eingebaut. Es gibt Anhänger mit Zentralverriegelung, Fensterhebern, Steckdosen für Kocher oder mit spezieller Beleuchtung“, erzählt er. „Erst kürzlich habe ich in einen halben Scirocco einen Grill eingebaut“, schmunzelt Nachbar.

Doch wie kommt man auf die Idee Autos durchzuschneiden? „Oldtimer-Messen, auf denen halbe Käfer, Enten und Trabbis präsentiert wurden haben mich dazu inspiriert, es einfach einmal selbst auszuprobieren“, erinnert sich Nachbar. Ganz gelegen kam ihm dafür ein Polo mit Motorschaden, der baugleich mit dem Wagen seiner Frau war. Er versuchte es – und es gelang. „Wenn wir damit herumgefahren sind, haben wir viel Aufmerksamkeit für unser ungewöhnliches Gespann erregt“, erzählt Nachbar. Der erste Auftrag und viele weitere ließen nicht lange auf sich warten. „Als dann die TV-Sender und Zeitungen berichteten ging es richtig los“, erinnert sich der Achimer. Neben ganz normalen Reparaturen fertigt der Kfz-Mechaniker heute ein bis zwei Anhänger im Monat an. Unternehmen nutzen die Anhänger gerne als Werbefläche, während Privatkunden auch schon einmal darin übernachten. Ein Anhänger ist ab rund 2000 Euro erhältlich. „Nach oben hin ist natürlich alles möglich, sagt Nachbar.

Interessierte können sich am Sonntag beim Boxenstopp ein eigenes Bild von den ungewöhnlichen Anhängern aus Uesen machen und den Experten persönlich zu allem befragen. Auf seiner Internetseite gibt es zudem verschiedene Medienberichte zu sehen: www.kfz- nachbar.de.