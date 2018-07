„Wir möchten mit unserem Sortiment wirklich jeden Typ Frau ansprechen“, betont Claudia Willhelm, die das traditionsreiche Modegeschäft Viva Damenmoden vor drei Jahren von ihrer Mutter Erika

Nientkewitz übernommen hat. „Darum brauchen wir das Klassische ebenso wie das Junge, das Hochwertige und das Bezahlbare“, erklärt sie die Auswahl der Kleidungsstücke. Das Sortiment reicht dabei von dem Top, der Bluse und dem Shirt über Pullover, Strickjacke, Hose und Rock bis zum Kleid. Die passenden Accessoires wie Gürtel, Schals und Tücher dürfen selbstverständlich nicht fehlen. „Wir sind regelmäßig auf Modemessen und stets auf der Suche nach neuen Trends und Farben“, fügt die Modefachfrau hinzu. Immerhin punktet Viva seit knapp drei Jahrzehnten mit einem Gespür für das Besondere. „Bei uns gibt es eben Kleidungsstücke und Marken, die es in anderen Geschäften nicht gibt“, so Claudia Willhelm. Für die aktuelle Herbst-Winterkollektion hat sie jetzt die Firma Repeat mit aufgenommen. Zu den weiteren

namenhaften Labels der Boutique zählen unter anderem Closed, Princess, SET, FTC Cashmere, Windsor, Cambio und For All 7 Mankind.

Im Umgang mit ihren Kunden legt die Geschäftsinhaberin Wert auf Beratung und eine angenehme Atmosphäre. „Meine Kunden sollen sich wohlfühlen“, betont sie.

Zu diesem Wohlfühlfaktor zählt außerdem, dass die Kunden gleich nebenan ihren Shoppingbummel fortsetzen können. Dort bietet Vabene seit mehr als 25 Jahren hochwertige Schuhen und Taschen. „Bei unserer Auswahl achten wir auf exklusive Waren. So führen wir hauptsächlich italienische und spanische Schuhe der Firmen Kennel Schmenger, AGL, Donna Carolina und Gadea, die alle aus weichem Vollleder gefertigt und meist mit

einem komfortablen Fußbett ausgestattet sind“, sagt Ramona Napp, die das Geschäft vor sieben Jahren übernommen hat. Unter den Ledertaschen findet sich von der Clutch bis zum Shopper ebenfalls eine exklusive Auswahl. Wie nebenan bei Viva Damenmoden sind auch bei Vabene bereits die ersten Herbst- und Winterkollektionen eingetroffen. „Dazu gibt es auch noch ein paar Angebote von unserer Schnäppchentheke“, sagt die Inhaberin.

Eine schöne Gelegenheit, um einen Blick auf die Neuheiten zu werfen, bietet die Cocktailparty am Freitag, 10. August. Wie gewohnt möchten Claudia Willhelm und Ramona Napp ihre Kunden zu einem abendlichen Shoppingbummel in besonderer Atmosphäre einladen. Die beiden Geschäfte bleiben an diesem Abend bis 21 Uhr geöffnet. „Wir werden eine Cocktailbar aufbauen, an der es alkoholische und alkoholfreie Drinks gibt“, berichten die Organisatorinnen. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass diese Art von besonderen Events wie eben die Cocktailparty und die beliebte Schnäppchentheke bei den Kunden sehr gut ankomme. „Für den Herbst planen wir auch wieder eine Modenschau“, kündigt Claudia Willhelm an. Der genaue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Viva Damenmoden und Vabene, Am Schmiedeberg 19 in Achim, sind montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 19 Uhr und sonnabends von 9.30 bis 14 Uhr

geöffnet.