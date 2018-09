Als Referentin wurde Unternehmensberaterin Anke Tielker eingeladen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Wissen, was geht!“

Beruf und Familie stehen auf der Wunschliste vieler junger Leute ganz oben. Freundschaften sind ebenfalls unverzichtbar. Ein ebenso wichtiger Faktor ist jedoch die finanzielle Unabhängigkeit. Traditionelle Familienbilder haben ausgedient, denn junge Frauen und Männer wollen beides – Beruf und Familie. Doch welche gesetzlichen Regelungen, gesellschaftlichen Trends und persönlichen Vorstellungen beeinflussen die Lebens-

wege von jungen Erwachsenen?

In dem Vortrag wird erläutert, was das Leben kostet und bezieht Bereiche wie Lebensmittel, Wohnen, Mobilität, Kleidung und Freizeit mit ein. Die Teilnehmer erfahren wer wie viel in ausgewählten Berufen verdient, außerdem wird erklärt, was es zu Bedenken gibt, wenn es etwas mehr sein soll. Zusätzlich wird über gesetzliche Regelungen im Beruf informiert wie Sozialversicherung oder Steuern. Auch die finanzielle Unterstützung für Aus- und Weiterbildung sowie für das Studium sind ein Thema. „Wissen, was geht!“ nimmt Trends in der Arbeitswelt in den Blick und zeigt, dass berufliche Arbeit und Privatleben zwei Seiten einer Medaille sind.

Der Besuch des Vortrags ist ohne Anmeldung möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 0 42 31 / 1 54 73 oder www.frau-und-wirtschaft.de.