Die Auszubildenden Joel Theurich (vorne) und Pascal Nolte testen schon einmal die Sprungtürme. (Jonas Kako)

Zur Eröffnung am heutigen Samstag soll es auf dem angrenzenden Grillplatz sogar Nackensteaks vom Schwein geben. Die holt Wolters natürlich frisch von seinem eigenen Hof in Schwarme.

Reiner Wolters ist vielen Achimern als Pächter der Vereinsgastronomie Krawep des benachbarten Turn- und Sportvereins bekannt. Eine Tätigkeit, die er mit Saisonstart aufgeben muss: „Es wird sonst einfach zu viel“, erklärt der Gastronom. Und er hofft, viele Gäste des Kraweps dann auch im neuen Freibad wiederzutreffen – oder auf den Wochenmärkten der Region. Dort ist er mit seinen Bratwürsten und kulinarischen Eigenkreationen wie der Bratwurst im Wrap oder auf dem Baguette ebenfalls eine beliebte Anlaufstation für den kleinen und größeren Hunger zwischendurch. Der Geschmack des Fleisches aus eigener Herstellung überzeugt die Kundschaft. Das habe wohl auch viel mit den Haltungsbedingungen und dem guten Futter seiner rund 60 Tiere zu tun. „Die Schweine haben Platz, können frei herumlaufen und haben sogar eigene Häuschen“, erzählt der Hobby­landwirt.

Freibad Achim (Andreas Schack)

Im vergangenen Jahr, während der Umbauphase des Achimer Freibades, konnte Wolters seinen Kiosk nicht öffnen. Im Jahr zuvor erst hatte er die Pacht übernommen. Jetzt freut er sich auf die große Eröffnungsfeier und natürlich auf einen ebenso schönen Sommer wie 2018. Bis zu vier Mitarbeiter sind im Kioskbetrieb beschäftigt. Trotzdem bildeten sich in Wolters erstem Jahr oft lange Schlangen von durstigen und hungrigen Badegästen, wie auch schon bei seinen Vorgängern. „Das lässt sich leider nicht immer vermeiden. Schwimmen macht schließlich hungrig, und meist wollen alle zur gleichen Zeit essen“, erklärt Wolters. Dennoch gibt es auch in diesem Punkt Aussicht auf Verbesserung. Mit dem noch ausstehenden Umbau der Umkleidekabinen wird auch eine neue Gastronomie entstehen. Details will Wolters noch nicht verraten. „Mit mehr Platz und Sitzgelegenheiten sowie einem modernen Ambiente ist auf jeden Fall zu rechnen“, freut sich der Pächter schon.

Einen schönen Platz gibt bereits der Grillplatz her, auf dem Wolters heute Nackensteaks für die ersten Badegäste zubereiten wird. Was viele nicht wissen: Der Grillplatz und das Gastroteam können für

besondere Anlässe wie Geburtstage auch gemietet werden. Nur eine rechtzeitige Reservierung ist dafür notwendig. Alle weiteren Konditionen können Interessierte direkt mit Reiner Wolters abstimmen.

Ab 11 Uhr wird das Wasser nicht mehr so still im Becken ruhen, wenn die ersten Badegäste ihre Bahnen ziehen. (Jonas Kako)

Die Eröffnung des Achimer Freibades zählt sicher zu den Höhepunkten des heutigen Tages in der Region. Deshalb kommt auch das Team von Radio Bremen 4. Von 10 bis 14 Uhr wird Moderator Martin Neuhaus das Event mit regelmäßigen Liveschalten aus dem Freibad begleiten.