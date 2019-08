Die Organisation des Samtgemeinde-Erntefests anlässlich des 50. Geburtstags ist auf vielen Schultern verteilt. (Antje Holsten-Körner)

Vor einem halben Jahrhundert schlossen sich die Gemeinden

Bötersen, Clüversborstel, Everinghausen, Hassendorf, Hellwege,

Höperhöfen, Reeßum, Schleeßel, Sottrum, Stapel, Stuckenborstel, Taaken und Winkeldorf zur Samtgemeinde Sottrum zusammen. Ende 1970 folgte die Gemeinde Horstedt, vier Jahre später kamen die Gemeinden Ahausen und

Eversen dazu.

Nachdem es Ende Juni einen offiziellen Festakt mit geladenen Gästen gab, wird der 50. Geburtstag der Samtgemeinde mit allen Bürgern im Rahmen des Erntefests am Sonntag, 8. September, gefeiert. Den Auftakt bildet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Georg-

Kirche, bevor um 11 Uhr der Frühschoppen beginnt. Die Gäste dürfen sich dann auf Livemusik mit den Seppeldeppen freuen.

Gute Laune auf den Erntewagen, wie hier beim Heimatverein Sottrum, ist garantiert. (Antje Holsten-Körner)

Um 13 Uhr fällt der Startschuss für den Umzug der Erntewagen. „Wir wünschen uns viele Wagen aus den Mitgliedsgemeinden“, erläutert der Gemeindedirektor Holger

Bahrenburg. Auf jeden Fall gibt es die Erntekronen aus den einzelnen Gemeinden zu bewundern. Mit von der Partie sind auch zahlreiche Radfahrer, die zuvor bei einer von der Freiwilligen Feuerwehr organisierten Sternfahrt aus allen Orten der Samtgemeinde antreten. Die rund sieben Kilometer lange Tour der Erntewagen – für Fußgänger sind es dank einer Abkürzung lediglich vier Kilometer – führt von der Alten Dorfstraße über die Bergstraße und Am Eichkamp zur Lindenstraße, Jahnstraße, Auf der Riege, Mozartstraße, Bahnhofstraße, Rosenweg, Meyerhofe und Bergstraße, bevor es zum Heimathaus geht. „Die Strecke ist so ausgelegt, dass jeder auf seine Kosten kommt“, sagt Bahrenburg. Sollte einer der Teilnehmer unterwegs überfordert sein, hat er die Möglichkeit, in den Bürgerbus umzusteigen, der den Umzug begleitet.

Gegen 15 Uhr wird der geschmückte Tross am Heimathaus erwartet, wo alle Wagen von dem Moderator Volker Meyer vorgestellt werden. Nach der Ankunft der Erntewagen startet das Bühnenprogramm, bei dem sich alle Mitgliedsgemeinden präsentieren. „Da in der Samtgemeinde viele Gruppen und Vereine aktiv sind, erwartet die Besucher ein buntes Programm“, erläutert der Gemeindedirektor. Damit auch bei den jüngeren Gästen keine Langeweile aufkommt, lädt die Jugendfeuerwehr sie zu einem Mitmachparcours auf den Kirchenvorplatz ein. Für Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sorgen an diesem Nachmittag die Landfrauen sowie der Heimatverein Sottrum. Das Ende der Jubiläumsveranstaltung ist gegen 18 Uhr vorgesehen.

Größerer Zusammenhalt

Bahrenburg geht davon aus, dass die Samtgemeinde durch das gemeinsame Erntefest weiter zusammenwächst. „Wenn alle mitziehen, kann das eine ganz tolle Geschichte werden“, sagt der Gemeindevorsteher. Er hofft, dass das Erntefest in genauso positiver Erinnerung bleibt, wie die 800-Jahr-Feier der Gemeinde Sottrum im Jahr 2005.

Um die Organisation für das Samtgemeinde-Erntefest auf mehreren Schultern zu verteilen, ist bereits seit Anfang des Jahres eine Arbeitsgruppe aktiv. Dabei sind die Vereine, die Kirche, die Feuerwehr, die Bürgermeister sowie der Bauhof involviert. „Das Orga-Team profitiert von den Erfahrungen, die bei den bisherigen Sottrumer Erntefesten gesammelt wurden“, sagt Bahrenburg, bei dem im Rathaus die Fäden zusammenlaufen.