Das Restaurant an der Elmeloher Straße in Ganderkesee ist zu seinen kulinarischen Veranstaltungen stets gut gebucht. (Kristina Bumb)

So lockt etwa der Elmeloher Grill mit seinem großen Frühstücks-

büfett am Vatertag, 30. Mai, die Ausflügler in Scharen an. Wer sich dort mit leckeren Spezialitäten verwöhnen lassen will, der sollte nicht vergessen, zu reservieren. Das Restaurant an der Elmeloher Straße ist stets stark gebucht.

Und das schon seit 20 Jahren, denn der Familienbetrieb feiert

gerade sein Jubiläum. Die lange

Erfolgsgeschichte der Gastronomenfamilie, zu der Ingrid und Hans Brüning sowie ihr Sohn Markus Brüning und dessen Ehefrau

Marina gehören, begann dabei eigentlich schon vor 40 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wagte das Ehepaar Ingrid und Hans Brüning den Schritt in die Selbstständigkeit. Die gebürtige Ganderkeseerin und der Koch, dessen Elternhaus in Elmeloh steht, pachteten in Bad Zwischenahn ein Hotel mit Restaurant. Weitere gastronomische Stationen folgten, bevor sich beide in Elmeloh niederließen und am 24. April 1999 den Elmeloher Grill eröffneten. Der Erfolg des jungen Lokals war zur Freude des Ehepaars enorm. Nur fünf Jahre später mussten sie schon anbauen, um mehr Platz für die Essensgäste zu gewinnen. 2007 trat der Sohn der Brünings, Markus Brüning, in den elterlichen Betrieb ein. Er sorgt seitdem gemeinsam mit seinem Vater für die leckeren Speisen.

Die frische, gutbürgerliche

Küche und der freundliche Service lockten immer mehr Hungrige an, sodass sich die Familie einige

Jahre später entschloss, die Gastro-

nomie noch einmal auf ganz neue Beine zu stellen: Ein zusätzliches Gebäude wurde direkt an das

bereits bestehende Domizil angebaut. Der Partyservice wurde

zusätzlich weitergeführt. Am

27. Oktober 2013 feierte das neue Restaurant, das natürlich weiterhin Elmeloher Grill heißt, Eröffnung. „Gutbürgerliche Küche zu fairen Preisen – das ist unser Erfolgs-

rezept und wir freuen uns, wie gut das bei unseren Gästen ankommt“, sagt Markus Brüning und bedankt sich für die jahrelange Treue.