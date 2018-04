Insgesamt macht jeder dritte ­Betrieb (34 Prozent) ein ent­sprechendes Angebot. Unterschiede gibt es je nach Branche: So plant in der ­öffentlichen Verwaltung nicht einmal jeder fünfte Betrieb, ältere Mitarbeiter weiter zu beschäftigen – im Bereich Maschinen, Elek­trotechnik und Fahrzeuge sind es 43 Prozent. Um die Mitarbeiter zum Bleiben zu überreden, setzen die Unternehmen meistens auf kürzere und flexiblere Arbeitszeiten. Prämien oder ein besseres Gehalt ­bieten nur wenige an.