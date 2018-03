Hobbygärtner können ihren Teil dazu tun, diese Entwicklung zu stoppen. Denn nimmt man alle Privatgärten Deutschlands zusammen, ergibt sich laut dem Naturschutzbund Nabu eine Fläche, die in etwa halb so groß ist wie alle Schutzgebiete Deutschlands. Dabei sind insektenfreundliche Areale im Garten leicht angelegt, darüber hinaus schön anzusehen und ganz pflegeleicht.

Die erste und einfachste Maßnahme ist es laut Nabu, einfach eine wilde Ecke stehen zu lassen, die weder gemäht noch betreten wird. Dort finden die Insekten mit Brennnesseln, Gräsern und Klee ihren Raum, der für viele ihrer Art überlebenswichtig ist. Frühblüher sind für viele früh fliegende Insekten ebenfalls überlebensnotwendig. Daher sollte der insektenfreundliche Garten auf jeden Fall eine Auswahl enthalten – zum Beispiel Schneeglöckchen, Krokusse und Narzissen. Ein wohlduftendes Wildblumenbeet mit heimischen Pflanzen bereichert jeden Garten. Die farbenfrohen Hingucker sind einfach anzulegen und die Pflege ist nicht aufwendig: Die Stauden müssen nur einmal im Jahr geschnitten werden, was jede Menge Zeit und Arbeit spart.

Im Frühjahr, wenn der Garten zu neuem Leben erwacht, schlüpfen die Insekten, die in den Halmen der Wildblumen überwintert haben. Anschließend können die Stauden zurück­geschnitten werden. Heimische Pflanzen sind noch dazu winterhart und weniger anfällig für

Pilze und andere Angreifer. Ein kleiner Streifen Wildblumen ist darum ein guter Anfang, damit Biene, Hummel und Co auch in Zukunft im Garten summen.

Zudem ist eine Insektenhotel hilfreich. In den kleinen Holzkästen mit vielen Löchern können diverse kleine Flugtiere Unterschlupf finden. Man kann dieses Behausungen im Baumarkt kaufen. DIY-Bauanleitungen gibt es auch im Internet.