Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit auch diese Feier ein Erfolg wird. Dazu soll vor allem der Festplatz vor der Schießsporthalle mit Schießbude, Eis- und Fischwagen, Würstchenstand, Schmalzkuchen und Hüpfburg beitragen. Mit regem Trubel darf also gerechnet werden. Die Schützen

erwarten zahlreiche Besucher, Nachbarn, Freunde des Vereins und Gäste von außerhalb.

Der Sonnabend, 4. August, beginnt mit einem Festumzug. Die Mitglieder des Delmenhorster Schützenvereins sowie die Abordnungen der befreundeten Vereine treffen sich um 12.45 Uhr vor der Schießsporthalle am Tiergarten. Die große Gruppe zieht dann los, um die Majestäten feierlich abzuholen: Schützenkönig Lars Sündermann, Schützenkönigin Kerstin Majunke, Jugendregentin Kathleen Sündermann und Schülermajestät Hannah Zäh. Da der Empfang des Königs in diesem Jahr wieder in der Markthalle in der Delmenhorster Innenstadt stattfindet, fahren die Vereinsaktiven mit dem Bus zum Ort des Geschehens. Dort steht eine Stärkung bereit und nach einer angemessenen Pause geht es um 15 Uhr zurück zum Festplatz an der Tiergartenstraße. Für die musikalische Begleitung des Umzugs sorgen die Harpstedter Prager.

Gegen 15.45 Uhr wird auf dem Festgelände ganz traditionell die Vereinsfahne gehisst und der Fahneneinmarsch der Schützen von Böllerschüssen begleitet. Anschließend eröffnet der Vereinsvorsit­zende Reinhard Majunke offiziell das Schützenfest. Weil aber schon vorher Feierfreudige an der Tier­garten­straße erwartet werden, ist der Festplatz bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Da in diesem Jahr zugleich das Stadtschützenfest bei den 1847ern stattfindet, unterhalten die Harp­stedter Prager die Gäste noch bis

17 Uhr. Anschließend findet die Verlosung der Sachpreise statt. Gewinnen können alle Schützinnen und Schützen, die sich am Wettstreit um die Stadtschützenkönigswürde beteiligt haben. Die noch amtierenden Stadtmajestäten von 2017 sind übrigens Dieter Markowiak und Dörte Heiden – beide vom Delmenhorster Schützenverein - sowie Jugendstadtkönig Finn Hartwig vom SSV Adelheide. Nachdem diese drei ihre Königsketten abgelegt haben, findet die Proklamation der neuen Majestäten statt. Ab 18 Uhr wird schließlich auf einer Open-Air-Fete Musik für Junge und Junggebliebene gespielt.

Der Sonntag beginnt wie jedes Jahr mit dem Empfang der Majestäten vor der Schießsporthalle am Tiergarten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen findet ab 15 Uhr das Schießen um den Volkskönigtitel für jedermann statt. Mit einem Einsatz von 10 Euro können Festbesucher zudem um wertvolle Sachpreise – gesponsert unter anderem vom Fahrradgeschäft Kehlenbeck – wetteifern.

Außerdem findet von 15.30 bis

18 Uhr das Platzkonzert statt, das sich mittlerweile zu einer kleinen Tradition entwickelt hat. Der Verein konnte in diesem Jahr dafür den Musik- und Spielmannszug Bookholzberg gewinnen. Die Schützenfrauen gestalten unterdessen den beliebten Kindernachmittag. Dabei werden sie durch das Friseurteam Lohse mit Kinderschminken und Glitter-Tattoos unterstützt.

Der Höhepunkt des Schützenfestes am Montag ist das Königsfrühstück, das bereits zum 124. Mal ausgerichtet wird. Dazu sind nicht nur die Abordnungen der befreundeten Schützenvereine eingeladen, sondern es werden Vertreter aus dem Rathaus, der Wirtschaft und anderer Vereine sowie viele Gäste erwartet.

Am heutigen Freitag haben die Schützinnen und Schützen bereits begonnen, auf den traditionellen Holzvogel zu schießen. Dieses

Vogelschießen wird am Montag fortgesetzt. Dabei zielen Männer, Damen und Jugendliche jeweils auf ein eigenes Federvieh. Die Schülerabteilung wetteifert unterdessen auf der Rika-Anlage, die mit einem Lichtpunkt, ganz ohne Munition funktioniert, um die Königsehre. Gegen 18 Uhr erfolgt als krönender Abschluss die Proklamation der neuen Majestäten.