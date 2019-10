Spätenstens ab Januar wird der zünftige Grünkohl wieder in aller Munde sein. Auch große Kohlpartys starten dann. (Kristina Bumb, Hotel Backenköhler)

Das Hotel und Restaurant Backenköhler in Ganderkesee-Stenum ist berühmt für seine riesigen Kohlpartys. Von Januar bis März sind

diverse Termine vorgesehen, an denen die zünftige norddeutsche Spezialität genossen und anschließend auf bis zu drei Tanzflächen mit unterschiedlicher Musik gefeiert werden kann.

Ob in idyllischer Natur mit dem Bollerwagen umherziehen oder bis in die Nacht bei Livemusik tanzen – im Hotel und Restaurant Backenköhler können Grünkohl-Fans beides. Hunderte gut gelaunte Gäste tummeln sich zu den Kohlfahrt­terminen in dem Landhaus, das am Rand des Stenumer Holzes mit seinen zahlreichen Waldwegen liegt. „An manchen Tagen feiern rund 1100 Personen zusammen. Man kann sich vorstellen, was dann hier los ist“, erzählt Cerstin Vosteen lachend, die zusammen mit ihrem Ehemann Uwe die Gastronomie und Hotellerie betreibt.

Vom 18. Januar bis 7. März findet jeden Sonnabend eine Kohlparty statt. Ein zusätzlicher Termin ist Freitag, 7. Februar. Die Gäste können aus verschiedenen Essens­zeiten wählen: 17, 17.30, 18 und

18.30 Uhr. „Das Fleisch für unsere Speisen beziehen wir aus nachhaltiger Aufzucht. Auch für die Kohlfahrten. Wir bleiben unserer neuen Ausrichtung treu. Außerdem gibt es bei uns ein Ausweichessen für Vegetarier: leckeren vegetarischen Grünkohl mit hausgemachtem Bratling“, sagt Cerstin Vosteen.

Für die richtige Kohltour-Stimmung sorgen nach dem großen Schlemmen die DJs Chris und Housemeister Krause sowie die Bands Live Sensation und Impuls mit Oldies bis Charthits.

Auch das Gasthaus zur Linde in Ganderkesee-Kühlingen bietet seinen Gästen in den nächsten Wochen jede Menge Abwechslung: von Grünkohl über Adventsbüffets bis hin zum plattdeutschen Theater.

„Die Kohlsaison ist gestartet und ich habe schon den ersten großen Topf gekocht“, freut sich Gastronom Olaf Sievers, der das Restaurant mit tatkräftiger Unterstützung seiner Familie führt. Die Gäste dürfen sich also in den kommenden Monaten auf die leckere norddeutsche Spezialität samt allen klassischen Beilagen freuen. „Wer Kohl und Pinkel essen möchte, sollte jetzt buchen“, sagt Olaf Sievers.

Auch sonst kündigt sich die Winterzeit in der Gastronomie samt großen Saal an der Kühlinger Straße an. Neben Grünkohlessen können Besucher bald weihnachtliche Genüsse ordern. „Wir haben eine Adventskarte mit festlichen Wild- und Geflügelgerichten kreiert“, sagt Olaf Sievers. Zusätzlich lädt das Gasthaus wieder zu seinen beliebten Advents­familienbüfetts ein.

Jeweils sonntags, am 1., 8. und 15. Dezember, ab 12 Uhr gibt es festliche Speisen, die Groß und Klein gleichermaßen schmecken. Für diese Veranstaltungen sollte man reservieren.

Am Nikolaustag, 6. Dezember, ab 18.30 Uhr, wird ebenfalls zum

Adventsbüfett geladen. „Die Buchungen laufen schon, aber wir

haben noch freie Kapazitäten“,

sagt der Gastronom. Ausgelassen geht es bei der Adventsparty zu, die das Gasthaus zur Linde am Sonnabend, 14. Dezember, ab 18 Uhr ausrichtet. Die Feierfreudigen können sich dabei an einem warmen Büfett stärken. Anschließend kann bis in die Nacht getanzt werden.