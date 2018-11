Der November ist ein Monat des Gedenkens an die Verstorbenen. (Patrick Seeger, dpa)

Der November ist für viele

Menschen ein Monat der inneren Einkehr. Die stillen Gedenktage stehen nun an, an denen man sich der Verstorbenen erinnert, den Friedhof besucht und das Grab mit Lichtern und Blumengrüßen liebevoll schmückt.

Während die katholische Kirche alljährlich am 2. November – auch als Allerseelen bekannt – der

Toten gedenkt, ist für evangelische Gemeinden der Toten- oder Ewigkeitssonntag das Datum der

Erinnerung. Dieses liegt stets am letzten Sonntag vor dem ersten

Advent und damit dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. In diesem Jahr fällt er auf den 25. November.

Auch der Volkstrauertag zählt zu den stillen Tagen im November. Der staatliche Gedenktag wird zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen – in diesem Jahr am

18. November. Er erinnert an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in allen Nationen.

Der Friedhof kommt dabei als Ort der liebevollen Erinnerung stärker als sonst zur Geltung. Viele Experten sagen, dass trotz des wachsenden Wunsches nach pflegeleichten Gräbern, der Friedhof nicht an Bedeutung verliert. „Menschen brauchen äußere Zeichen einer inneren Verbundenheit. Ein Ort, der Angehörigen ermöglicht, ihre Verstorbenen zu betrauern und das Leben mit ihnen zu reflektieren, ist eminent wichtig“, sagt etwa der Bundesverband Deutscher ­Bestatter. „Es hat sich gezeigt, dass bei anonymen Bestattungen die Angehörigen oft über lange Zeit darunter leiden, wenn sie nicht wissen, wo ihre Angehörigen bestattet wurden.“ Der Friedhof bietet ­dagegen die Möglichkeit einer ­Begegnung mit den Verstorbenen und den Lebenden sowie einer Auseinandersetzung mit den Fragen von Leben und Tod.

Die Bestattungskultur hat sich zu jeder Zeit und in allen Kulturen

immer wieder verändert und neuen gesellschaftlichen Strömungen angepasst. Dies sei auch in der Gegenwart der Fall, wobei die Geschwindigkeit der Veränderungen in den letzten Jahren zugenommen habe, so der Bundesverband. Generell nehmen ihm zufolge Feuerbestattungen zu, womit neue Möglich-

keiten der Beisetzung in Urnengräbern, Grabeskirchen oder Waldarealen gegeben sind. Dem Wunsch nach Pflegefreiheit der Grabfläche wird durch sogenannte pflegefreie Gemeinschaftsgrabanlagen zunehmend Rechnung getragen. „Die Gestalt unserer Friedhöfe wird sich in den nächsten Jahren weiter verändern. Dies hat mit Grabfeldern für Verstorbenen anderer Kulturen und Religionen zu tun, aber auch mit einer größeren Bandbreite ästhetischer Stile und finanzieller Möglichkeiten“, so der Bundesverband. Doch eines wird sich sicher nie ändern: Der Wunsch, sich an die schönen Zeiten mit dem Verstorbenen zu erinnern und diesem mit Blumen und Lichtern einen kleinen Liebesdienst zu erweisen.