Ein Spiel mit dem Feuer: Echte Kerzen am Weihnachtsbaum waren bis vor einigen Jahren noch Tradition, jedoch nicht ganz ungefährlich. (Karl-Josef Hildenbrand, dpa)

Weihnachtszeit, es

war in den 1960er-

Jahren und nicht anders als sonst: Plötzlich und unerwartet stand nicht nur Weihnachten vor der Tür, sondern bereits Heiligabend. Und am Morgen des 24. Dezember lag der Tannenbaum noch völlig jungfräulich auf dem kalten Balkon herum. Der für das Aufstellen des Baumes zuständige große Bruder erholte sich von den nächtlichen Abenteuern in der Lila Eule und erwies sich als handlungsunfähig. Aber irgendwie musste der Baum in den Ständer, damit er fertig geschmückt bereitstand, wenn Mutter spät und erschöpft endlich aus dem Geschäft kam.

Frauenpower war also angesagt: Ich machte mich, bewaffnet mit einem Kartoffelschälmesser, über den gar nicht so kleinen und äußerst widerborstigen Stamm her. Spätestens als ich statt in die Baumrinde kräftig in den Zeigefinger gesäbelt hatte, war mir klar, dass es ein heftiger Kampf mit dem Weihnachtsbaum werden würde. Letztlich war das Gehölz der Klügere, fügte sich seinem Schicksal nebst Tannenbaumständer und ließ sich auch willig mit all den schönen Kugeln, Sternen, Engeln und sonstigem Gedöns schmücken – sehr zu unser aller Freude.

Heiligabend konnte kommen, und nach dem traditionellen Friedhofs- sowie Gottesdienstgang wurde der Tisch gedeckt und die letzten Vorbereitungen für das Fest getroffen. Der nun wieder im Vollbesitz seiner Kräfte befindliche große Bruder, sozusagen als männliches Oberhaupt unserer kleinen Familie, kündigte an: „Dann stecke ich mal den Baum an …“

Ob es nun die späte Rache des Tannenbaums war oder ob der große Bruder seine Ankündigung allzu wörtlich nahm, ist bis heute ungeklärt. Jedenfalls stand der ganze Baum wenige Augenblicke später nicht nur im vollen Lichterglanz, sondern in hellen Flammen!

Fenster auf, Baum raus. Mit der heroischen Tat des Bruders war Heiligabend in diesem Jahr gelaufen. Da hatten wir die Bescherung!

⇒Christine Bongartz