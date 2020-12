Der Kirchgang gehört für viele Christen an Heiligabend dazu und läutet das Fest ein. (Axel Heimken, dpa)

Heiligabend 1995 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bremen.

Wir sitzen morgens beim Frühstück mit unseren drei jugendlichen Kindern. „Es gibt noch viel zu tun“, erwähne ich möglichst beiläufig. Vor einiger Zeit versprachen sie nämlich

noch, mir heute tüchtig zu helfen. „Wir müssen aber unbedingt nach Bremen fahren, um letzte Weihnachtsgeschenke einzukaufen“, hörte ich es in meinen Ohren rauschen. Es ist jedes Jahr dasselbe.

Was sich ebenfalls immer wiederholte, war mein Wunsch, den Baum doch bitte mindestens einen Tag vor Heiligabend aufzustellen, damit die geputzte Diele nicht unter Reisig und abgesägten Tannenzweigen verschwand.

Resigniert eilte ich in die

Küche, um mit der Arbeit loszulegen, die noch vor mir lag: die Weihnachtssuppe kochen, die Gans vorbereiten, noch etwas backen. Mein Mann beschäftigte sich derweil gut gelaunt mit dem Baum und hörte dabei amerikanische Weihnachtsmusik von Frank Sinatra, Bing Crosby und Konsorten. Das war sein Ritual. Zwischendurch sang er mit, allerdings etwas neben dem Sound.

Unsere Tiere, Katze Mimi und Dackel Struppi, freuten sich auch schon. Sie verbrachten die Weihnachtstage gern versteckt unter dem Tannenbaum. Bald erfüllte der Duft von Gans und Suppe das Haus.

Mit Gepolter und unter Gelächter kamen die Kinder schließlich mit allerlei Päckchen beladen zurück. Schnell wurde das Flötenspiel für das Krippenspiel geübt. Der Sohn hämmerte derweil zum Zeitvertreib Jazzvariationen auf dem Klavier. Am frühen Nachmittag gab es Kaffee und Stollen, bevor hektisch Notenbücher und Flöten verstaut wurden, um zur Kirche zu fahren. Auf dem Weg dorthin wurde noch Oma abgeholt. In der Kirche schärfte die Organistin den Kindern ein, bitte immer schön laut, deutlich und nicht zu schnell ihre Texte zu sprechen.

Es ging alles gut – es wurde wie immer zu leise gesprochen, die Flöten quietschten und die Gemeinde sang voller Inbrunst mit. In diesem Moment begann für mich endlich Weihnachten. Alles war gut, der Stress der vergangenen Tage fiel von mir ab. Ich genoss das Zusammensein mit meiner Familie in vollen Zügen.

Das ist schon lange her, und Heiligabend ist viel ruhiger geworden. Manchmal träume ich davon, dass mir wie früher am 24. Dezember die Arbeit über dem Kopf zusammenschlägt und ich abends in seliger Weihnachtsstimmung versinke.

⇒Erika Jäger-Piotrowski