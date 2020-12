Auch wenn die Kinder bereits aus dem Haus sind, sorgt die Bescherung in vielen Familien jedes Jahr aufs Neue für besondere Momente. (Malte Christians, dpa)

Rückblick: Es war einst an einem

24. Dezember, die Weihnachtsstube war vorbereitet und die Tür geschlossen, so wie sie es immer an Heiligabend war. Ich dachte an meine eigene Kindheit zurück und erinnerte mich noch gut, dass die verschlossene Tür einen unwiderstehlichen Reiz ausübte … horchen, Schlüssellochgucken, fragen … die ganze kindliche Aufregung … ich lächelte.

Nun, wo die Kinder erwachsen und aus dem Haus waren, wurde die Tür nicht mehr abgeschlossen, aber irgendwie blieb sie den ganzen Tag zu.

So nach und nach trafen meine Lieben zum Fest ein.Jeder fragte leise und mit einem Augenzwinkern, ob er kurz in das Wohnzimmer dürfe, um

seine Geschenke unter den Baum zu legen. Alle durften und bekamen ein verschmitztes „aber ...“ mit auf den Weg. Grinsend verschwanden sie und waren kurze Zeit später mit leuchtenden Augen zurück.

Nach einem gemütlichen Abendessen und dem dazugehörigen Aufräumen der Küche, ließ der Weihnachtsmann sein Glöckchen klingeln – wir durften in die Stube. Dort strahlte der Tannenbaum, Musik spielte, eine wohlige Wärme empfing uns. Mehrere Augenpaare huschten über die zahlreichen Geschenke und glitten suchend über die grüne Tanne, ob vielleicht irgendwo ein Zipfel der Weihnachtsgurke zu entdecken war.

Nach einem Moment der Besinnung war die Suche nach der Weihnachtsgurke freigegeben. Mit einem Aufschrei wurde

diese rasch beendet und es gab ein erstes Geschenk für den Finder. Während der nächsten Stunde wurde reihum gewürfelt, um zu erfahren, wer als nächstes ein Päckchen öffnen dürfe.

Ich saß entspannt neben

meinem Mann, würfelte mit und war glücklich, weil alle anderen glücklich waren.

Und dann kam es zum Vorschein:

Ein flaches Päckchen,

so Vierzehn mal Zehn,

konnte man unter

dem Tannenbaum sehen.

„Das gib mal Mama.“

So wurde es mir gereicht,

hab nicht geahnt,

dass es mein Herz erweicht.

Eine Schleife weiß-gold

mit hellblauem Band

schmückte das Päckchen

in meiner Hand.

Es war so leicht,

hatte gar kein Gewicht.

Aber das sollt’ sich ändern,

ich ahnte es nicht.

Sie waren gespannt

noch viel mehr als ich.

Ich öffnete das Päckchen,

an die Sache kam Licht.

Heraus kam ein Büchlein,

mit Rosen bedruckt,

Vergissmeinnicht dazwischen,

und ich habe geschluckt.

Meine Rührung, sie stieg -

nu’ aber Fische in die Butter -

denn das Büchlein es hieß:

„Du bist eine tolle Mutter“.

⇒Anke Rüdebusch