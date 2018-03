Wann und wie oft der Rasen gemäht werden muss, hängt von der Rasensorte und vom Wetter ab. Grundlegend wird zwischen dem Zierrasen und dem Gebrauchsrasen unterschieden. Der Zierrasen ist besonders pflegeintensiv. Während der Wachstumszeit sollte der Zier­rasen alle paar Tage gemäht werden. Dies stärkt das Wachstum und verhindert die Ausbreitung von Unkraut, Moosen und Klee. Der Gebrauchsrasen hingegen ist nicht ganz so pflege­intensiv. Er sollte einmal in der

Woche gemäht werden. Diese Vorgaben sollte man jedoch nicht strikt in die Tat umsetzen, denn das Wetter spielt hier auch eine sehr große Rolle. Ist es im Sommer sehr heiß und trocken, wachsen die Grashalme weniger und müssen demnach weniger gemäht werden. Ist das Klima hingegen eher etwas milder und feuchter, wächst der Rasen viel schneller und muss öfter gemäht werden.

Viele Hobbygärtner fragen sich, auf welche Höhe sie ihren Rasen am besten abmähen. Hier gilt der Grundsatz, dass zwischen drei und vier Zentimetern die optimale Länge ist. Beim

Rasenschnitt gilt die „Ein-Drittel-Regelung“. Diese besagt, dass sie nur einen Drittel der Grashalme abmähen sollten. Hat der Rasen vor dem Mähen eine Länge von sechs Zentimetern, sollte man nur zwei abmähen. Mäht man zu tief, behindert dies das Wachstum der Gräser und bei Hitze verbrennen die Gräser. Im Herbst, im Schatten und bei längerer Trockenheit empfiehlt es sich, den Rasen länger zu

lassen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Messer des

Rasenmähers so scharf wie möglich sind.