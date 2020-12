Eine große Tanne für die ganze Nachbarschaft – auch im Jahr des Coronavirus soll sie den Menschen Freude an Weihnachten bereiten. (Andrew Harnik, dpa)

Denn es sollte anders werden, als wir jemals erwartet hätten. Ich streifte durch den Garten und erfreute mich an den Farben der Tulpen. Sanft strich ich mit der Hand über diese Farbenpracht, und dort am Boden sah ich etwas glitzern. Vorsichtig schob ich die Blätter beiseite ... und da lag unsere kleine Dickmadam.

Freudig hob ich sie auf und strich den Sand von ihrem Tutu. Sie war wohl wieder vom Baum gefallen. Die kleine Dickmadam war eine Ballerina mit Flügeln und einem goldglänzenden

Tutu – und unser allererster Weihnachtsengel. In diesem Moment erinnerte ich mich.

2009: Auch dieses Jahr sollte auf seine Art ganz besonders werden und ein Paar zusammenbringen, von dem man es nie geahnt hätte. Der November

war trübe, und ein grauer Himmel hing über der Stadt. Wir saßen morgens beim Frühstück in unserer kleinen Wohnung und überlegten, wo wir wohl dieses Jahr den Tannenbaum hinstellen könnten. Die Nadeln des Baumes aus dem Vorjahr fanden sich immer noch in einigen Ritzen. Wir waren uns daher einig, dass wir keine Lust hatten, wieder alle Möbel zu verschieben, um für einen Weihnachtsbaum Platz zu schaffen.

Plötzlich stand die Idee im Raum: „Lass uns doch draußen im Garten einen großen Tannenbaum aufstellen, den wir mit allen Nachbarn, Freunden und der Familie schmücken. Den Nachbarn geht es bestimmt nicht anders.“ Bei uns in der östlichen Bremer Vorstadt waren die Wohnungen sehr klein, aber dafür hatten wir das Paradies hinten im Garten.

Also fuhren wir aufs Land und machten uns auf die Suche nach einem Bauern, der Tannenbäume anbietet. In Dannenberg wurden wir fündig. Der Hof lag ruhig da. Aus der Scheune trat ein mit Gummistiefeln ausgestatteter, lächelnder Mann. Wir stiegen aus dem Auto, und ein freundliches „Moin!“ schallte über den Hof. Das war Bauer Bellmann. Wir stellten uns vor und erzählten ihm von unserer Idee. Er war begeistert und versprach, dass wir hier bestimmt den passenden Baum finden würden. Gemeinsam begaben wir uns in die Tannenschonung. Allen machte es viel Spaß, die Bäume genau zu inspizieren.

Bald schon war das perfekte Exemplar gefunden. Mit der Kettensäge war der Baum schnell gefällt. Da lag er nun: der schöne Baum. Wir bemerkten, dass er außerordentlich groß war. Der Bauer kraulte seinen Bart, seine Stirn legte sich in Falten. „ Den müssen wir wohl irgendwie ins Netz kriegen, damit der auf das Autodach passt.“ Die Tonne, die zum Einnetzten der Bäume auf dem Hof stand, war nicht besonders groß. Skepsis machte sich breit.

Kurzerhand wurde der Trecker geholt, der Baum mit einem Tampen versehen und schon rutschte er durch die Tonne. Gut verschnürt und schwer lag er da. Zu schwer, aber gemeinsam schafften wir ihn auf das Dach.

So ging es zurück in die Stadt. Einen Parkplatz hatten wir vor dem Haus bereits markiert, Nachbarn standen bereit. Zusammen schleppten wir den Baum in den Garten und platzierten ihn so, dass ihn alle aus ihren Fenstern sehen konnten. „Geschafft!“ Wir einigten uns auf einen Termin, um unseren Weihnachtsbaum zu schmücken. Der Sonnabend vor dem zweiten Advent passte allen.

Am Morgen des vereinbarten

Tages schien die Sonne. Pavillons wurden aufgestellt, der Glühweintopf vorgeheizt, die Lagerfeuerstelle bestückt und der Grill geschruppt. Kartons mit Weihnachtsschmuck wurden aus dem Keller geschleppt. Langsam füllte sich der Garten mit Nachbarn, Freunden und Familien. Skurrile Deko, hässliche Weihnachtskugeln und auch so manch hübsches Stück fand seinen Platz am Baum. Das Büfett füllte sich derweil mit Leckereien und eine aufgeregte und zugleich gemütliche Stimmung mit dem Duft von gegrillten Würstchen und heißem Glühwein machte sich breit.

Es gab so viele Kugeln, Engel, Sterne, Tropfen und Herzen. Immer mehr Schmuck ließ die Äste schwer werden. Ein Gast hatte uns als Dank ein Präsent zugesteckt und darauf hingewiesen, dass heute Nikolaus sei. Das hatten wir total vergessen. Neugierig wickelte ich das Geschenk aus ... zum Vorschein kam eine kleine Dickmadam im goldglänzenden Tutu. Die Engelsfigur war schwer und benötigte einen stabilen Ast. Mit unserem alten Nikolaushampelmann platzierten wir sie als Paar.

An diesem dunklen Winterabend tummelten sich freudige Menschen unter dem Glanz des Baumes und eine gesellige Stimmung am Lagerfeuer, mit Wolldecken und Wärmflaschen, sorgte für Behaglichkeit. Alle waren sich einig: Das war eine tolle Idee und sollte dringend wiederholt werden.

Seitdem sind der Nikolaus und die kleine Dickmadam ein Paar. Alljährlich steht am Sonnabend vor dem zweiten Advent ein wunderschöner Tannenbaum im Garten und wartet darauf, von uns allen geschmückt zu werden.

Nun haben wir wieder Dezember – und schreiben das Jahr 2020. Ein Jahr, das anders ist. Anders als alles, was wir uns jemals vorstellen konnten. Das Coronavirus begleitet uns durch das Jahr.

Einen schönen Baum werden wir wieder aussuchen und im Garten aufstellen. Diesmal werden wir ihn jedoch ohne Nachbarn, Freunde und Familie schmücken, denn diese Menschen sind uns wichtig und wir möchten, dass alle gut durch diese Zeit kommen.

Ein Blick aus den Fenstern soll uns allen trotzdem die Hoffnung auf ein schönes und gesundes Jahr 2021 schenken. Dickmadam und der Nikolaus werden dort gemeinsam im Glanz des Baumes dem Virus die Stirn bieten.

⇒Antje Erbe