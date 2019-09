. die Restaurants in der Region halten im Herbst viele Highlights bereit: Noch bis November kann man etwa im Vielstedter Bauernhaus feiern wie die Bayern. Denn so lange laufen die Bayerischen Wochen in der bekannten Gastronomie in Hude-Vielstedt. So können aus einer bajuvarischen Sonderkarte an jedem Öffnungstag Schmankerln gewählt werden. Dazu kommen noch bis zum 9. November diverse Veranstaltungen. So sorgt jeden Freitag und Sonnabend die Ganderkeseer Band Happiness mit Oldies und Evergreens für Tanzmusik.

Eine Ausnahme ist Sonnabend, 5. Oktober. Dann steht die Oktoberfestparty im Kalender. Für gute Musik und witzige Sprüche ist die Combo Tonihof Buam zuständig. Das Trio startete als volkstümliche Boyband. Mittlerweile sind die jungen Männer auf den größten Volksfesten Bayerns anzutreffen. Zusätzlich zu den Abendveranstaltungen lädt das Vielstedter Team am Sonntag, 13. Oktober, ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit der Formation Cat Talk ein. Am Sonntag, 27. Oktober, folgt ein weiterer Frühschoppen mit Kuddel und Die Steyrtaler.

Am Sonnabend, 9. November, klingen die Bayerischen Wochen schließlich aus. Zur „Haxenbeerdigung“ spielt die Band Happiness auf. Am Sonnabend, 2. November, ab 19 Uhr steht unterdessen eine Weinverkostung mit edlen Rebsäften vom Bioweingut Hubertushof an der Mosel samt einem herbst­lichen Menü und musikalischer

Begleitung auf dem Programm.

Herbstlich geht es auch in der Waldschänke Steinkimmen zu. Die Gastronomie in Ganderkesee-

Steinkimmen ist ein beliebtes Ausflugslokal. Die herzliche Gastfreundschaft, das leckere Essen, der große Spielplatz mit Autoscooter und die außergewöhnliche Lage

zur Füßen des NDR-Sendemastes

locken Gästescharen an.

Für die Herbstzeit hat das Küchenteam von Gastronomin Anja Köhler zum Beispiel einen Weißwurstburger kreiert. Außerdem werden Grillgerichte serviert. Im November lockt schließlich das große Wildessen. Gleich vier Termine hat Anja Köhler dafür angesetzt: Freitag, 8. und 15. November, jeweils ab 17 Uhr sowie Sonntag, 10. und 17. November, jeweils ab 12 Uhr. Dann serviert das Team der Waldschänke ein Menü (u. a. Hirsch- und Wildschweinbraten).