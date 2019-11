Das Vielstedter Bauernhaus ist in der Winterzeit ein stimmungs-

volles Ausflugsziel. Wenn sich – mit etwas Glück – die umliegenden Felder und Waldstücke mit malerischer, weißer Schneedecke zeigen, sitzt es sich in der Gaststube des Lokals noch einmal so gemütlich. Unter mächtigen Deckenbalken und bei flackerndem Kaminfeuer können die Gäste dann Klassiker der Winter- und Weihnachtszeit verspeisen. Auf Vorbestellung

serviert Küchenchef Christian Strackerjan, der das nostalgische Restaurant gemeinsam mit Ehefrau Yvonne und Vater Wilfried betreibt, zum Beispiel einen ganzen Gänsebraten samt leckeren Beilagen. Und natürlich gibt es auch Grünkohl: Am Sonnabend, 23. November, haben Strackerjans und ihr Team zudem die Kohlsaison mit der Greentime-Party eingeläutet.

Am Freitag, 6. Dezember – dem Nikolaustag, und am Sonnabend, 7. Dezember, stehen große Weihnachtspartys auf dem Programm. „So geht Weihnachtsfeier heute – ob mit der Firma, dem Verein oder Freunden“, sagt Christian Strackerjan. Die Gäste können sich auf ein edles Büfett und anschließend eine Riesenparty bis in die Nacht freuen. Die Speisenauswahl enthält diverse Vorspeisen, Hauptgerichte von Wildgulasch mit Pfifferlingen bis hin zu Spießbraten vom Holzkohlegrill sowie Dessertvariationen wie Lebkuchenparfait und Crème brûlée. Getränke sind ebenfalls im Pauschalpreis enthalten.

Auch an den Festtagen ist das Vielstedter Bauernhaus für seine zahlreichen, treuen Gäste da. „Wer sich küchenstressfreie Feiertage schenken möchte, kann bei uns eine knusprig braune, gefüllte Weihnachtsgans mit Beilagen und Soße zum Fertigbraten bestellen“, sagt Christian Strackerjan. Im Festmenü sind eine gefüllte Gans mit Soße für vier Personen, gefüllte Bratäpfel, Rotkohl, Rosenkohl und festkochende Kartoffelklöße enthalten. Die Schlemmerei wird in einem Umkreis bis zu 25 Kilometer Entfernung frei Haus geliefert und ist in einer Stunde servierfertig. Seinen kulinarischen Service hat der Gastronom „Gänsetaxi“ getauft. Nach dem Jahreswechsel folgen die Kohlpartys, bei denen im

großen Saal des Gastronomie-

betriebes gemeinsam getafelt und bis in die Nacht getanzt wird.

Die Feiern finden vom 11. Januar bis zum 14. März jeden Sonnabend ab 18 Uhr statt. Zusätzlich können Kohlfahrer das Bauernhaus am Freitag, 7. Februar, sowie am Sonntag, 16. Februar, ansteuern. Auf die Gäste wartet ein leckeres Drei-Gänge-Menü mit Suppe und

Eisbüfett. Als Alternative zu Kohl und Pinkel können die Gäste ebenfalls Geflügelschnitzel mit Rahmchampignons oder eine vegetarische Lasagne genießen. Im Pauschalpreis sind die Getränke enthalten. Die DJs Maik und Daniel sorgen für tanzbare Musik bis Mitternacht.

Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag gelangen die Kohlfahrer nach Ende der Feier per Bus nach Hude, Bookholzberg, Bremen, Delmenhorst und Ganderkesee. Wer übrigens Tipps für schöne Wanderwege mit dem Bollerwagen braucht, der wird auf der Webseite des Restaurants fündig: www.vielstedter- bauernhaus.de.