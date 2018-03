Für den Nachwuchs steht ein großer Spielplatz bereit. Der dort befindliche Autoscooter wurde kürzlich überholt und feiert in frischem Glanz sein 40-jähriges Jubiläum. Außerdem soll die Spitze des demontierten, alten Sendemastes als Spielgerät eine neue Verwendung finden.

Noch bis zum 16. März können sich die Gäste auf Kohl­essen freuen. Die norddeutsche Spe­zialität kann à la carte oder für größere Gruppen auch per ­Vorbestellung mit Getränke­pauschale geordert werden. „Wir helfen gerne bei der ­Planung der Kohlwanderung und verleihen unseren Boller­wagen“, verspricht die Betrei­berin der Waldschänke, Anja Köhler. Außerdem lädt das fleißige ­Küchenteam im März ebenfalls zum großen Wildessen ein. Zum üppigen Menü gehören Vor­suppe und Dessert sowie Hirsch- und Wildschweinbraten, Rotkohl, Rahmwirsing, Kroketten, gebackene Ananas, Wein­trauben in Portwein und manches mehr. Die Termine sind am Freitag, 9. und Freitag, 16. März.

Danach steht der Veranstaltungskalender der Waldschänke ganz im Zeichen des Frühlings. „Unser großes Frühstücksbüfett am Karfreitag ist bereits aus­gebucht“, freut sich Anja Köhler. Aber die Gäste können das Lokal ebenfalls am Oster­sonntag und -montag, 1. und 2. April, ­ansteuern. Dann locken eine Speisekarte mit großer Auswahl und leckerer, frisch gebackener Kuchen am Nachmittag.

„Wir sind ein klassisches Ausflugslokal. Wer mit der ganzen Familie einen schönen Tag verbringen möchte oder wer eine Fahrradtour in der Gegend macht, der kehrt gerne bei uns ein“, sagt Anja Köhler. So rechnet sie denn auch zu den Feier- und Festtagen im Wonnemonat mit zahlreichen Gästen, die auf der Terrasse Platz nehmen und die gemütliche Gaststube bevölkern. An Himmelfahrt am Donnerstag, 10. Mai, lädt die Gastronomie außerdem zu einem Frühschoppen mit Blasmusik ein. Da Anja Köhler zahlreiche Vatertagsgruppen, Radler und Spaziergänger erwartet, gibt es zusätzlich einen Bratwurstgrill und einen Bierwagen.

Sicher wird zu alle diesen ­Anlässen der große Spielplatz gerne vom Nachwuchs genutzt. Der Autoscooter ist ebenfalls einsatzbereit. „Er wurde 1978 in ­Betrieb genommen, feiert also sein 40-jähriges Jubiläum“, sagt Anja Köhler. Damit noch viele Kinder mit den kleinen Wagen herumsausen können, wurde kürzlich die Fahrbahn saniert. Der Spielplatz wird bald noch prominenten Zuwachs bekommen. Die Spitze des ehemaligen Sendemastes, der zugunsten ­einer modernen Variante weichen musste, soll dort als Spielgerät neue Verwendung finden. „Wir werden ihn entsprechend umbauen, vielleicht als Häuschen mit ­Rutsche“, schildert Anja Köhler.