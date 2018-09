Außerdem lockt das ebenso gemütliche wie schicke Ambiente in das Lokal. Kulinarische Highlights sind die Themenbüfetts, zu denen der Elmeloher Grill jeden Monat einlädt.

Passend zum Start der Oktoberfest-Saison veranstaltet die Gas­tronomie am Sonnabend, 29. September, ein bayerisches Büfett – urige Musik und Dirndl inklusive. „Das Büfett haben wir schon in den Vorjahren angeboten und es wurde super angenommen. Viele Gäste sind sogar in Trachten erschienen und unsere Servicekräfte trugen natürlich auch Dirndl“, sagt freut sich Küchenmeister Markus Brüning, der das Restaurant mit Catering-Service gemeinsam mit sei­-ner Ehefrau Marina sowie seinen

Eltern Ingrid und Hans Brüning – ebenfalls Küchenmeister – betreibt. Wer an diesem Abend mitfeiern möchte, sollte unbedingt telefonisch nach einem freien Platz fragen. Wer dabei kein Glück hat, der muss aber nicht lange auf das nächste Highlight warten.

Denn auch die zahlreichen anderen Büfetts, die der Familien­betrieb jeden Monat neu anbietet, kommen bei den Gästen gut an. So locken am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, am 3. November sowie am 1. Dezember – beides ein Sonnabend – jeweils üppige Frühstücksbüfetts. Zur einer Variante mit Spanferkel laden die Brünings am Sonnabend, 27. Oktober, ein. Am Freitag und Sonnabend,

23. und 24. November, wird es schon allmählich winterlich. Dann können sich die Gäste auf Büfetts mit Enten- und Gänsebraten freuen. Am Freitag und Sonnabend,

7. und 8. Dezember, stehen festliche Adventsbüfetts auf dem Programm. Für alle diese kulinarischen Highlights gilt: „Bitte ans Reservieren denken, denn wir sind immer gut besucht“, sagt Markus Brüning.

Das Restaurant wird ebenso gern für Familien- oder Betriebsfeste genutzt. „Wir können Feiern jeder Art mit bis zu 50 Personen ausrichten“, erklärt der Gastronom.