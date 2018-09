Ob Groß oder Klein: In einem angenehmen Raumklima fühlen sich alle Bewohner rund um die Uhr wohl. (Dean Mitchell/Getty Images/Wolf)

Da wir bis zu 90 Prozent der Lebenszeit in geschlossenen Räumen verbringen, ist die Balance zwischen Wärme, Luftqualität und -feuchtigkeit besonders wichtig. In frischer Luft lebt und arbeitet es sich einfach besser. Damit die

Bewohner sich das gesamte Jahr über in den eigenen Wänden wohlfühlen, bedarf es einer perfekt aufeinander abgestimmte Heiz- und

Klimatechnik.

Immobilienexperten raten zur

Installation einer sogenannten kontrollierten Wohnraumlüftung, die stets für ein optimales Raumklima sorgt sowie für Allergiker gut geeignet ist. Gleichzeitig kann über einen integrierten Wärmetauscher Heizenergie aus der Abluft zurückgewonnen werden. So wird nicht nur schlechte Luft entfernt, auch die Heizkosten sinken deutlich. Damit automatische Lüftungssysteme effizient arbeiten, sollten sie mit den anderen Komponenten der Gebäudetechnik kommunizieren können und sich in einem zentral gesteuerten System vernetzen lassen.

Empfehlenswert sind Lüftungskonzepte in Modulbauweise. Die Anlagen sind von vornherein für das Zusammenspiel mit Wärmepumpen beziehungsweise Öl- oder Gas-Brennwert-Thermen konzipiert. Der Vorteil: Das gesamte System wird über eine gemeinsame Steuerungseinheit bedient. Teilweise sind wichtige Parameter des Heizungs- und Lüftungssystems auch von unterwegs via Smartphone oder Tablet steuerbar.

