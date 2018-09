Der Bundesverband Deutscher Bestatter will häufig vorherrschende Irrtümer entkräften. (Christian R. Schulz und Bundesverband Deutscher Bestatter e.V., Bundesverband Deutscher Bestatter e.V.)

Um in Zeiten von Trauer und emotionaler Ergriffenheit die richtigen Entscheidungen zu treffen, hilft es Angehörigen und Vorsorgenden einige weit verbreitete Irrtümer zu kennen und kritisch zu hinterfragen.

Ein weit verbreiteter Irrtum lautet dem Bundesverband zufolge: Eine Erdbestattung ist teurer als eine Feuerbestattung. „Welche der beiden Bestattungsformen man wählt, sollte man aufgrund der persönlichen Überzeugung entscheiden und nicht nur aufgrund des Preises“, sagt Oliver Wirthmann, Geschäftsführer des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur. Zwar sei die Feuerbestattung besonders bei den nachgelagerten Kosten wie beispielsweise der Grabpflege oft etwas günstiger, doch die Erdbestattung müsse nicht zwangsläufig teurer sein, denn Kosten wie etwa für die hygienische Versorgung des Verstorbenen und weitere Dienstleistungen des Bestatters seien in beiden Fällen gleich.

Manch einer lässt sich dazu verleiten, im Internet Preise für die Bestattung zu vergleichen. „Preisvergleiche sind wichtig“, sagt Stephan Neuser, „doch man muss sich darüber im Klaren sein, dass es immer auch starke regionale Unterschiede gibt – besonders was die Friedhöfe, die Grabpflege und andere Leistungen im Zusammenhang mit der Bestattung angeht.“ Diese regionalen Gegebenheiten kennen Bestatter vor Ort einfach besser. „Pauschalangebote aus der Ferne sind in jedem Fall mit Vorsicht zu genießen“, ergänzt Oliver Wirthmann und warnt vor der Überführung in weit entfernte Krematorien und unseriösen Praktiken wie etwa dem Verzicht, einen Verstorbenen würdig einzubetten, zu waschen und hygienisch zu versorgen.

Es berührt, zu hören, dass ältere Menschen aus einer falsch verstandenen Rücksicht auf ihre erwachsenen Kinder meinen, ihnen mit einer anonymen Bestattung einen Gefallen zu tun. So falle man nicht zur Last, insbesondere wenn die Kinder weiter entfernt wohnen. Das ist oft ein Irrtum: Menschen brauchen, gerade wenn sie weit entfernt wohnen, Orte, die an die Kindheit, die Verwandten und die Vorfahren erinnern. Viele wissen nicht, dass es inzwischen auf vielen Friedhöfen pflegefreie Gemeinschaftsgrabanlagen gibt, die eine individuelle Grabpflege entbehrlich machen. Ferner gibt es Kolumbarien und Grabeskirchen, die einen würdigen Ort des Gedenkens ermöglichen.

Manch einer will auch auf eine Trauerfeier verzichten. Doch eine solche Feier ermöglicht, gemeinsam mit Freunden und Angehörigen, sich die guten Zeiten mit dem Verstorbenen noch einmal zu vergegenwärtigen, die Trauer zu teilen und Abschied zu nehmen.