Gastronomin Heike Thiemann hat eine Sonderkarte mit Frühlings- genüssen zusammengestellt. (Kristina Bumb)

„Wir haben wieder eine spezielle Speisekarte kreiert. Diese Jahreszeit liebe ich besonders, da tobe ich mich kreativ aus“, freut sie sich.

Das Ausarbeiten neuer Rezepte ist ein Steckenpferd der Gastronomin. „Ich bin Gastgeberin mit Leib und Seele“, sagt die sympathische Ganderkeseerin, die das Restaurant und Hotel am Neddenhüsen zusammen mit Ehemann Ulf betreibt.

Frühlingsgenüsse sind für die Gastronomin jedes Jahr ein Muss. Natürlich wird Spargel in dem ebenso schicken wie behaglichen Restaurant in klassischer Zubereitung angeboten. Aber wer das

Besondere sucht, ist in der Jägerklause ebenso richtig. „Wir haben in dieser Saison ein ‚Best of‘ aus den vergangenen Jahren zusammen-

gestellt. Was unseren Gästen am besten geschmeckt hat, das haben wir in die Sonderkarte aufgenommen“, erzählt Heike Thiemann. Schlemmereien wie Spargel-Bruschetta mit Mozzarella und Pesto, Spargel-Mikado mit grünen und weißen Stangen in einer Panade aus Sesam und Orangen-Hollandaise sorgen für Gaumenfreuden.

In der Dessertauswahl finden sich weitere Frühlingsgenüsse mit Rhabarber und Erdbeeren. „Im Juni startet dann die Saison für Matjes und frische Pfifferlinge. Außerdem warten wir auf die Maischolle“, freut sich Heike Thiemann.

Wer zu den kommenden Feiertagen Christi Himmelfahrt und Pfingsten in dem schönen Restaurant festlich speisen möchte, sollte reservieren. Für die kurze Rast lockt außerdem der Sommergarten