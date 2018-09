Dabei gelten diese Bereiche – neben Terrassentüren – als die Zugänge, an denen sich Einbrecher am häufigsten zu schaffen machen. Zum einen sind sie oft von der Straße kaum einsehbar, sodass die Täter sich unbeobachtet fühlen. Zum anderen verfügen die Türen, insbesondere ältere Modelle, kaum über eine einbruchhemmende Ausstattung. Mit dem Wechsel auf moderne Nebeneingangstüren erhöhen Eigentümer die Sicherheit in ihrem Zuhause um ein Vielfaches.

Als grundlegende Empfehlung der polizeilichen Beratungsstellen gilt zum Beispiel, dass Nebeneingänge über eine einbruchhemmende Ausstattung gemäß der Widerstandsklasse RC 2 verfügen sollten. Das bedeutet, dass Türen einem Einbruchversuch eines Gelegenheitstäters mit üblichen Werkzeugen bis zu drei Minuten standhalten. Studien haben ergeben, dass ein durchschnittlicher Einbruchversuch nicht länger als drei Minuten dauert. Bleibt er ohne Erfolg, flüchtet der Täter aus Angst, auf sich aufmerksam zu machen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Durch ungedämmte Seitentüren geht oft wertvolle Heizenergie verloren. Mit einer thermischen Trennung von Türblatt, Zarge und Schwelle sowie zusätzlichen Dichtungen hingegen können gute Wärmedurchgangswerte (U-Werte) erreicht werden – die Wärme bleibt im Haus, die Heizkosten sinken. Wer auf entsprechende Spezialtüren setzt, die beide Aspekte vereinen, bietet seinem Eigenheim somit doppelten Schutz.

Neben Einbruchschutz und Wärmedämmung gibt es noch einen weiteren Punkt zu beachten: den Brandschutz. Vor allem in Garagen findet sich meist viel Brennbares. Nicht nur das Auto selbst, sondern auch Holz für den Kamin, Kissen für Gartenmöbel, Winter- oder Sommerreifen und Kanister mit Benzin für Auto oder Rasenmäher. Viele gute Gründe sprechen also dafür, den direkten Durchgang zwischen Garage und Hausflur ebenfalls gegen Feuer abzusichern.

Auch im Keller lauern Brandquellen: Die Ölheizung zählt ebenso dazu wie Hobbyräume. Brände in diesem Bereich sind besonders bedrohlich, da sie oft spät bemerkt werden. Diesen Gefahren können Hausbesitzer mit speziellen feuerhemmenden Türen, etwa mit der Klassifikation T30 vorbeugen. Diese besagt, dass die Tür einem Feuer mindestens 30 Minuten standhält, ohne dass die Flammen auf den danebenliegenden Raum übergreifen.

Weitere Informationen sowie Adressen von örtlichen Fachhändlern, die zum Thema Gebäudesicherheit individuell beraten, gibt es im Internet unter www.hoermann.de.