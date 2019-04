Konfirmation, Kommunion 2019 (CN=Rosenbaum\, Sabine,OU=Redaktion,OU=BTAG,OU=Persönliche Accounts,OU=wk,DC=wk,DC=local, Thomas Francois - Fotolia)

Kirchengemeinde

Hasbergen

St. Laurentius Kirche



12. Mai 2019, 10 Uhr

Pfarrer Stephan Meyer-Schürg

und Diakon

Martin Kütemeyer

Finja Boos

Julian Brunotte

Nico Hildebrand

Paul Kämpfe

Matteo Kirchhoff

Timon Köpsel

Jannek Laube

Leif Reetz

Jeldrik Rogge

Joshua Schumacher

Mayra Weber

19. Mai, 10 Uhr

Lea Böttger

Rebecca Bollweg

Merle Coldewey

Nicolas Imhoff

Amelie Kaiser

Johanna Najdowski

Franziska Radecke

Amelie Schäfer

Jonathan Schürg

Adrian Schuster

Elaine Strauch

Neeltje Tönjes

Kirchengemeinde

Hasbergen

Lutherkirche



5. Mai, 10 Uhr

Pfarrer Ralf Frerichs

Tom Bark

Hannah Bruns

Levi Dymala

Philippine Hausmann

Ella Hempel

Patrick Katzer

Nico Köller

Timo Korn

Joy Krause

Emily Kronfeld

Leonie Palintschuk

Marcel Penke

Aaron Rokahr

Connor Thomsen

Jolina-Malika van Ellen

Leon Voß

Nico Wolbink

Kirchengemeinde

Hasbergen

Emmaus-Kapelle



28. April 2019, 10 Uhr

Pfarrer Michael Stulken

Jannik Lenn-Louis Abel

Anja Yara Biermann

Dirk de Vries

Paulina Eberhardt

Dennis Dominique Haase

Mia Michalski

Vanessa Nazarek

Vivien Prochnau

Carolin Vaßholz

Kirchengemeinde

Heilig-Geist



11.Mai 2019, 14 Uhr

Pfarrerin Gitta Hoffhenke

Alea Beneke

Melina Brieger

Leandra Faust

Caroline Jäckel

Renata Kister

Sina Lange

Malina Marks

Tobias Quaschny

12. Mai 2019, 10 Uhr

Gedeon Bendt

Jule Coordes

Christian Evers

Leonie Heubach

Lea Kruse

Nico Meyer

Kilian Sanden

Nik Styben

Dana Vlach

Nils Wartberg

Kirchengemeinde

St. Johannes



19. Mai 2019, 10 Uhr

Pfarrerin Ulrike Klank

Leandro Cardinale

Kimberly Decker

Leonie Grund

Deborah Laugwitz

Lisa-Marie Mai

Shenise Manicki

Quentin Müller

Kirchengemeinde

St. Stephanus



4. Mai 2019, 15 Uhr

Pfarrerin Nele Schomakers

Marcel Borchers

Simon Fabian Broda

Eike Dinkela

Kevin Göldenitz

Emily Heller

Sina Sophia Köstermann

Emily Kuz

Denise Meyer

Keno Sparkuhl

5. Mai 2019, 10 Uhr

Luis Ackermann

Justin Dennis van Ellen

Jason Calin Grönwoldt

Lena Heiken

Erik Neumann

Emma Jolina Pleil

Josefine Sander

Celine Wührmann

Nick-Luis Wloczek

Kirchengemeinde

Stadtkirche



28. April 2019, 10 Uhr

Pfarrerin Sabine Lueg

Cicilia Coldewey

Vincent Hartwig

Adina Kechagias

Artemis Kechagias

Finn Kehlenbeck

Lennox Kirchhof

Justin Köhler

Leonie Kurz

Sina-Joyce Lasaj

Melissa Lindt

Jeremy Reimann

Justin Ruf

Nikita-Maximilian Schiz

Jessica Schröder

Sophie Sandra Weiß

Mara Wurthmann

Kirchengemeinde

Zu den Zwölf Aposteln



5. Mai 2017, 10 Uhr

Pfarrer Fritz Martschin

Felicitas Bader

Finja Bosse

Loreen Einemann

Jan Finkenstein

Leonie Fischer

Niclas Marvin Gäbe

Lara-Sophie Hinrichs

Neele Kluge

Jean Paul Kluge

Maren Krost

Lenja Leonhardt

Jason Mainka

Leon Mehlau

Lina Reemts

Katharina Sophie Rolle

Dorian Wessels

Sina Westermann

Julian Bennet Zimmermann

19. Mai 2019, 10 Uhr



Lennard Maximilian Bauer

Celine Blase

Marina Denise Busse

Vincent Gerlach

Lena Groen

Caprice Haarmann

Delia Haarmann

Mia Kastendiek

Fynn Kühnel

Lukas Leis

Daniel Lichterfeld

Monique Schoor

Amber Zoe Strauß

Carmen Uhlhorn

Jana Waldeck

Svenja Werner

Kirchengemeinde

Schönemoor



5. Mai 2019, 10 Uhr

Maximilian Gabriel

Lukas Dömski

Tim Lochthowe

Julian Rabens

Adrian Rabens

Benn Gellner

Fabrice Geerken

Jamie Oestmann

11. Mai 2019, 14 Uhr

Lena Lohwasser

Lennard Zabrodsky

Anita Wegelin

Laura Himpler

Adina Stubbe

Hannah Fokken

Fiona Hespos

Keno Früchtenicht

Anna Rüdebusch

Luca Hadasch

11. Mai 2019, 16 Uhr

Sisco Hillmann

Marlon Gehlenborg

Loris Meyer

Florian Römer

Nicklas Oetjen

Kilian Dargel

Jannes Lippold

Finn Kilian Voß

12. Mai 2019, 10 Uhr

Celina Kück

Milena Stürenburg

Karla Erke

Eva Erkel

Anna-Lena Meyer

Hannah Talea Frederichs

Goldene Konfirmation



Die goldene Konfirmation wird in diesem Jahr am 13. Oktober 2019 gefeiert.

Wer vor 50, 60, 65, 70 oder vor noch mehr Jahren in Schönemoor konfirmiert wurde – oder an einem anderen Ort und nun hier wohnt, ist herzlich eingeladen den Tag in und mit der Kirche zu erleben.

Hierfür können Sie sich bis 25. August 2019 in der Pastorei anmelden.

Da es immer etwas schwierig ist, die Adressen der Konfirmanden von damals zu finden, wäre es für uns eine große Hilfe, wenn Sie uns bei der Suche helfen.