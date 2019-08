Der Biergarten des Schützenhofes Ganderkesee bietet schattige Plätze und kühle Getränke. (Uwe Meyer)

Der Schützenhof am Habbrügger Weg ist zurzeit ein besonderer Hingucker. Nicht nur das gepflegte Gebäude mit seiner hellgelben Fassade lockt die Gäste an, sondern auch die Sommerterrasse, die mit großen Sonnenschirmen, gemütlichen Sitzplätzen und vor allem üppigem Blumenschmuck begeistert. „Man kann dort ein kühles Getränk genießen, gut essen und zusammen feiern“, sagt Markus Hansen, der den Schützenhof zusammen mit seiner Lebensgefährtin Michaela Berardinelli betreibt.

Natürlich kann man auch in der behaglichen Gaststube sitzen und speisen. In der Karte findet man zurzeit unter anderem Matjesgerichte in verschiedenen Variationen. Viele Gäste freuen sich außerdem über den Saisonstart der ersten Fußball-Bundesliga. Denn im Schützenhof werden deren Spiele und auch die Champions League live gezeigt.

Regelmäßig lädt der Schützenhof darüber hinaus zu Events ein. Im Oktober stehen zum Beispiel gleich zwei Veranstaltungen an, die sicher Feierfreudige in Scharen anziehen werden: das Oktoberfest und die kultige Halloween-Party. Die Feier wie im Bayernzelt lockt mit zünftiger Musik zum Schunkeln und Tanzen. Außerdem wird ein Haxenessen serviert.

Ende Oktober startet die Halloween-Party, die im weiten Umkreis ihresgleichen sucht. Das Gruselfest ist ein Steckenpferd der beiden Gastronomen und entsprechend soll gefeiert werden. Michaela

Erardinelli und Markus Hansen

dekorieren ihren Saal schauerlich schön und die Gäste sind eingeladen, sich zu kostümieren. „Je toller die Verkleidungen, desto größer ist der Spaß. Kostüme sind aber kein Zwang“, sagt Markus Hansen. Nicht nur das Tanzbein können Hexen, Vampire und Co. dann schwingen, sondern auch Snacks in Gruseloptik kosten. Zur besseren Planung der aufwendigen Schauerparty bittet der Schützenhof um rechtzeitige Reservierung.

Dank seiner gemütlichen Gastronomie und der gut besuchten Veranstaltungen ist der Schützenhof zudem ein beliebter Ort für

Familien- und Firmenfeiern. Kein Wunder, dass Markus Hansen schon die ersten Buchungen für die Betriebsfeste in der Winterzeit vorliegen. „Wer eine Weihnachtsfeier plant, der kann schon jetzt bei uns buchen“, rät Markus Hansen. Dasselbe gilt auch für Kohlfahrten und Silvester.