Das Smart Gardening mit vollautomatischen Geräten zur Wasserversorgung oder zum ­Rasenmähen macht es möglich.

Gartenarbeit ist schön – und anstrengend. Das Smart Gardening ändert das: Vernetzte und fern­steuerbare Geräte kümmern sich ganz alleine um bestimmte Gartenarbeiten: Mähroboter schneiden den Rasen, und eine smarte Bewässerung versorgt die Pflanzen optimal. Die vollautomatischen Systeme haben aber noch weitere ­Vorteile – über die Zeitersparnis hinaus.

Zum Beispiel lässt sich die ­Bewässerung bedarfsgerecht und zu den richtigen Zeiten einsetzen, wodurch auch noch Wasser eingespart wird. Möglich ist zudem eine ­komfortable Bedienung via Smartphone oder Tablet bei Bedarf.

„Mähroboter kürzen die Halme zwar öfter, schneiden aber dafür weniger ab als beim manuellen Rasenschnitt“, erklärt Harald Nonn, Vorsitzender der Deutschen Rasengesellschaft in Bonn, die Vorteile. Das Schnittgut verbleibt auf dem Rasen und gibt ihm Nährstoffe ­zurück. Das ständige Mähen erhöht die Narbendichte und die Widerstandskraft der Gräser gegenüber Unkräutern und Moos. „Es ergibt sich ein gutes Gesamtschnittbild“, so Nonn.

Für die vollautomatisierte ­Gartenbewässerung werden beispielsweise unter- oder oberirdisch Schläuche zur Bewässerung aus­gelegt und an Computer angeschlossen. „Um Wasser effizient zu nutzen, darf eine Kombination mit Feuchtigkeitssensoren nicht fehlen“, erklärt Joachim Eichner, ­Vizepräsident beim Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau in Bad Honnef bei Bonn. „Dadurch wird verhindert, dass der Rasensprenger unnötig aktiv wird.“ Außerdem gibt es digitale Lösungen, die Wetterdaten wie Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit evaluieren und und bei Abwei­-

ch­ungen die Bewässerungsanlage ­

an- oder abschalten.

Auch ein Mähroboter benötigt Infrastruktur. „Bevor ein Mäh­roboter seine Arbeit aufnehmen kann, braucht er ein genau begrenztes Feld. Er soll ja nicht die Stauden­flächen abmähen“, erklärt Eichner. Daher wird ein Begrenzungsdraht im Boden verlegt, außerdem ist

je nach Standort ein extra Strom­anschluss für die Ladestation

nötig.

Vernetzte Geräte können

Fremden Daten preisgeben. Das können Hobbygärtner vermeiden, wenn sie beim Einkauf auf bestimmte Kriterien achten. Günter Martin, Internetexperte vom

Tüv Rheinland, rät, einen Blick auf die Datenschutz­erklärung des

Herstellers zu ­werfen.

Was die physische Sicherheit ­betrifft, gibt der Tüv Rheinland zu bedenken, dass der Mähroboter grundsätzlich mit einem Diebstahlschutz sowie einer Anhebefunk­tion, die das Messer stoppt, ver­sehen sein sollte. Aus Sicherheitsgründen ­sollten Haustiere und Kinder ­generell nicht mit dem ­fahrenden Roboter alleine ­gelassen ­werden.

Ein Problem kann auch sein, dass der eingestellte Funkkanal sich mit dem des Nachbarn überlappt. Martin empfiehlt dann die Wahl eines anderen Kanals in den Einstellungen des Routers.