Bei gutem Wetter lädt der graoße Garten des Restaurants zur Eiche mit Sonnenterrasse zum Verweilen ein. (Kristina Bumb)

Saisonale Genüsse werden im Restaurant zur Eiche großgeschrieben. Regelmäßig kreiert Küchenmeister Klaus Dobranz, der das beliebte Ausflugslokal an der Wildeshauser Landstraße in Ganderksee-Schlutter zusammen mit seiner Ehefrau Ingrid betreibt, besondere Speisen-

karten, Schlemmerbüfetts und Gruppenangebote. Im kommenden Monat sorgen an jedem Freitag Matjesbüffets für Gaumenfreuden.

„Im Juni ist traditionell Matjeszeit“, sagt Gastronom Klaus Dobranz. Jeden Freitag ab 18 Uhr wird darum ein Themenbüfett mit enormer Auswahl die Gäste verwöhnen. Die Liste der Schlemmereien ist

dabei lang: „Wir servieren Matjes auf nordische Art, friesische Art, nach Holsteiner Art, als Filets mit Buttersoße, zu Pfannkuchen, exotisch mit Mango und vieles mehr“, sagt der Küchenchef.

Auch wer an einem anderen Tag à la carte tafeln oder in der Mittagspause schnell ein leckeres Gericht genießen möchte, ist in dem

großen Restaurant richtig. „Von Mittwoch bis Freitag bieten wir eine kleine Mittagskarte mit günstigen Speisen zwischen 6,90 und 9,90 Euro“, schildert Klaus Dobranz.

Er legt Wert darauf, alle Gerichte frisch zuzubereiten. Darum rät er den Restaurantbesuchern – insbesondere denen, die in der Gruppe speisen möchten – vorher zu reservieren.

Aufgetischt werden die À-la-carte-Gerichte und die reichhaltigen Büfetts zumeist in der Gaststube, die 50 Hungrigen Platz

bietet. Von dort führt eine Tür

hinaus auf die weitläufige Sonnenterrasse und in den 4800 Quadratmeter großen Garten. „Bei schönem Wetter wird die Terrasse sehr gerne genutzt. Manche Gäste kommen am Sonntagnachmittag, um einfach nur ein Stück frisch gebackenen Kuchen zu essen und ins Grüne zu schauen“, freut sich Klaus

Dobranz. Seine Ehefrau Ingrid lässt es sich nicht nehmen, die große Außenfläche jedes Jahr mit einem Meer aus Sommerblumen auszustatten.

Für Gruppen und Feierlichkeiten ist ebenfalls genug Platz im Restaurant. Eine kleine, gemütliche Gaststube mit Tresen, ein separater Clubraum und natürlich der große Saal werden allen Ansprüchen

gerecht.

Auch sonst lohnt es, sich in den Räumlichkeiten genauer umzu-

sehen. So findet sich im Flur eine innenarchitektonische Besonderheit: Dort sind noch Wände des alten Bauernhauses zu sehen, das den Kern des heutigen Gebäudes bildet. „Seit 1844 steht an dieser Stelle eine Gaststätte“, berichtet Klaus Dobranz über den Standort an der Wildeshauser Landstraße. Das

Restaurant blickt damit auf eine über 170-jährige Geschichte zurück. Noch älter ist nur die über

200 Jahre alte Eiche neben dem

Gebäude, der das beliebte Restaurant seinen heutigen, klangvollen Namen verdankt.