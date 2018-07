Aktuell sorgen Matjes­spezialitäten für Gaumenfreuden.

Küchenmeister Klaus Dobranz bringt den beliebten Speisefisch auf vielerlei Art auf den Tisch – ob nordische Art oder als Filets mit Buttersoße. Um seinen Gästen immer ­wieder neue Kreationen zu ­bieten, hat Klaus Dobranz außerdem Schnitzelvariationen auf die Speisekarte gesetzt. „Das ist ein Klassiker, der immer gerne gegessen wird“, freut er sich. Cordon bleu, Jäger-, ­Zigeuner-, Hawaischnitzel und mehr können die Hungrigen ­ordern.

Auch wer in der Mittagspause schnell ein leckeres Gericht ­genießen möchte, um gestärkt ­wieder an die Arbeit zu gehen, ist in dem großen Restaurant richtig. „An Werktagen bieten wir eine kleine Mittagskarte mit günstigen Speisen zwischen 6,90 und 9,90 Euro“, ­schildert der Küchenmeister.

Ein Highlight des Restaurants ist zudem die Sonnenterrasse und der 4800 Quadratmeter große Garten. „Dank des sommerlichen Wetters haben unsere Gäste die ­Außenplätze schon viel genutzt. Manche ­kommen am Sonntagnachmittag, um einfach nur ein Stück frisch gebackenen Kuchen zu essen“, freut sich Klaus Dobranz. Seine Ehefrau Ingrid lässt es sich nicht nehmen, die große Terrasse ­jedes Jahr mit

e­inem Meer aus ­Sommerblumen auszustatten. Sonnenschirme sorgen für kühlenden Schattenwurf und junge Restaurantbesucher können auf der Grünfläche nach Herzenslust spielen.

Das Restaurant Zur Eiche hat mittwochs bis sonnabends von

11 bis 14 Uhr und ab 17.30 Uhr

sowie sonntags ab 11 Uhr durch-

gehend geöffnet. Klaus Dobranz legt Wert darauf, alle Gerichte frisch

zuzubereiten. Darum rät er den Restaurant­besuchern und Gruppen vorher zu reservieren.