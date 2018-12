Wer Schwierigkeiten hat, Geschenke für die Lieben zu finden, der kann sich bei Fachhändlern tolle Tipps holen. (rawpixel/pixabay.com)

Am Sonntag wird schon die zweite Kerze am Adventskranz angezündet. Das bedeutet: In rund zwei

Wochen steht Weihnachten vor der Tür. Wer noch nicht alle Präsente für ­Familie, Freunde und Arbeitskollegen zusammen hat, der muss sich allmählich sputen. Doch der ­Geschenkekauf fällt nicht immer leicht. Was schenkt man einem

Erwachsenen, der eigentlich nichts braucht, weil er schon alles hat? Was schenkt man der Frau – und die Frau dem Mann?

Die Wahl des richtigen Mitbringsels fällt hier so manchem schwer. Wer Hilfe benötigt, für den halten die lokalen Geschäfte viele schöne Ideen bereit. Die Einzelhändler vor Ort suchen ihre weihnachtlichen Sortimente sorgfältig aus. Statt also auf der Suche nach originellen Einfällen stundenlang mühsam im Internet zu surfen, bekommt man in den Läden hochwertige Mitbringsel in feiner Auswahl präsentiert. Die Verkäufer geben gerne hilfreiche Tipps.

Schmuck ist dabei ein Klassiker unter dem Weihnachtsbaum, der sicher für leuchtende Augen sorgt. Hochwertige Armbanduhren etwa kommen bei Männern gut an. Für Frauen empfehlen sich liebevoll ausgesuchte Schmuckstücke von der Halskette bis zum Armband. Nichts falsch machen kann man auch mit einer Flasche eines besonderen Weines oder einem edlen Whisky für die Verwandten. Kulturell Interessierte bekommen bei einer Einladung in Theateraufführungen und Konzerte leuchtende Augen.

Tolle Präsentideen, die sicherlich bei allen gut ankommt, sind Gutscheine ­aller Art. Der so Bedachte kann sich einen kleinen oder größeren Herzenswunsch erfüllen, und der Schenkende muss keine Sorge haben, dass nach den Feiertagen ein Umtausch ansteht. Außerdem kann man auf diese Weise auf die besonderen Vorlieben und Hobbys des Beschenkten eingehen. Viele freuen sich über utscheine für Modeboutiquen, Einrichtungsshops und Co, während andere am liebsten in Elektronik-Fachgeschäften stöbern gehen.Wenn das Mitbringsel dann noch liebevoll verpackt wird, kann bei der Bescherung nichts mehr schief gehen.