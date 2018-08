Das Adelheider Königshaus sucht am Wochenende nach würdigen Nachfolgern. (SV Adelheide)

Nicht zu vergessen: In sportlichen Wettkämpfen werden die neuen Könige des SSV gesucht. Am Sonnabend, 25. August geht es 14 Uhr los. Schüler und Kinder aus dem Verein treffen sich bei Familie Ullatovski am Schlutterweg 91, um den Schülerkönig Nico Jacobs und den Kinderkönig Pascal Timmer abzuholen. Der Festumzug der jungen Vereinsaktiven führt über den Schlutterweg zum Königshaus. Nach einer Erfrischung geht es über die Richthofen. Und Boelckestraße zurück zur Schießhalle. Angeführt wird der Umzug vom Spielmannszug Adelheide.

Im Anschluss werden die neuen junge Majestäten im sportlichen Wettkampf ermittelt. Kinder verwenden dafür die Rika-Anlage, wo mit einem Lichtpunkt gezielt wird. Die Schüler schießen dieses Jahr erstmals auf der neuen, elektronisch gesteuerten Luftgewehr-

anlage die Königswürde aus. Gleichzeitig lockt der Festplatz mit einer Riesenhüpfburg, Kinderschminken, Schießbude und mehr. Um 18 Uhr werden dann die neu­en Könige ausgerufen.

Der vereinseigene Spielmannszug Adelheide ist mit dabei. (SV Adelheide)

Am Abend geht es mit einer Party weiter. Ab 20 Uhr sorgt DJ Marcel für tanzbare Musik. Der Eintritt beträgt 4 Euro. Ab 21 Uhr gibt

es zudem eine Happy Hour am Schießstand.

Nach dem buchstäblich kleinen Umzug am Sonnabend treten auch die älteren Vereinsmitglied am Sonntag um 11.30 Uhr zum großen Festumzug an. Kinder und Schüler sollen aber ausdrücklich mit von der Partie sein. Gemeinsam holen alle König Bernfried Dörgeloh,

Regentin Jasmin Schwarting und die Jugendmajestät Lea Jacobs ab. Für musikalische Begleitung sorgen der Spielmannszug Adelheide und der Musikzug DTB.

Von der Riesenhüpfburg bis zum Kinderschminken gibt es jede Menge Unterhaltung für junge Festbesucher. (SV Adelheide)

Der Umzug startet an der Schießhalle und verläuft über die Boelcke-, Abernetti- und Adelheider Straße zum Königshaus. Dort wartet eine Besonderheit auf die Schützen. Denn es wird ein neues Vereinsfoto angefertigt. Die letzte Aufnahme liege 20 Jahre zurück, heißt es aus dem Vorstand des SSV. Außerdem werden langjährige Vereinsmitglieder geehrt: Hermann Jacobs für 60 Jahre, Alfred Holte für 50 Jahre sowie Holger Jacobs, Andrea Menkens, Marc und Ina Wessels für 25 Jahre Zugehörigkeit. Nach einem Umtrunk geht es Richtung Ehrenmal, wo ein Kranz zum Gedenken niedergelegt wird.

Dann führt der Weg zum Festplatz. Ab circa 15.30 Uhr starten dort die Schießwettbewerbe. Neben dem Königsstand gibt es einen Glücksstand sowie Wettkämpfe um Prämien, Geld und Medaillen, außerdem die Glander-, Damen- und Jugendplaketten.

Darüber hinaus findet der traditionelle Familiennachmittag statt und der bunte Festplatz lockt mit

seinen Attraktionen.

Das Fest des Adelheider SSV ist eines der wenigen in der Region, das auch am Montag noch weitergeht. Ab 9 Uhr beginnt dann das Programm mit Schießwettbewerben, die auch am Nachmittag fortgeführt werden. Außerdem findet ab 14 Uhr ein Familiennachmittag in der Schießhalle statt. Um 19 Uhr folgt der Spannung erwartete Moment der Proklamation der neuen Majestäten. Ab 20 Uhr kann dann wieder kräftig gefeiert werden.

DJ Marco legt passende Partymusik für den Königsball auf und die Vereinsmitglieder können bis in die Nacht die Tanzbeine und Hüften schwingen.