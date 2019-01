Viele Brautpaare wünschen sich eine romantische Traumhochzeit in einem besonderen Ambiente. Im Restaurant und Hotel Backen-

köhler findet das zukünftige Paar einen persönlichen und wertschätzenden Service sowie Bioprodukte.

„Wir richten Trauungen gerne auf der Terrasse oder in unserem Garten aus“, erklärt Cerstin Vosteen, die zusammen mit ihrem Ehemann Uwe das Hotel und Restaurant in Stenum betreibt. Die Mitarbeiter der Gastronomie, die schon seit 1835 am Ort besteht und in sechster Generation familiengeführt ist, fungieren dabei nicht selten als Hochzeitsplaner, wenn sie dem

angehenden Brautpaar Vorschläge für die Gestaltung der Feier machen.

Im Backenköhler wird in jeder Hinsicht sorgfältig und mit Umsicht gearbeitet. Auch die Speisenauswahl gehört dazu. „Wir haben sehr unterschiedliche Pauschal-

angebote in unseren Broschüren, wobei der Trend sich immer weiter zu hochwertigen Angeboten entwickelt“, sagt die Gastronomin.

„Ab April stellen wir unser gesamtes Fleischangebot auf bekannte Herkunft um. Die Fleischerei unseres Vertrauens, die Firma Meerpohl aus Oldenburg, beliefert uns mit Rindfleisch aus eigener Zucht, Schweinefleisch aus Offenstallhaltung und auch Geflügel. Trotz dieser Umstellung ist es uns gelungen, die Preisanpassung für 2019 ohne zusätzliche Erhöhungen vorzunehmen“, freut sich Cerstin Vosteen und ergänzt: „Seit Dezember gehört bereits eine Bäckerin und Konditorin zu unserem Team, die uns Kuchen, Brötchen, Baguette und mehr ohne Zusatzstoffe herstellt. Wir haben die Möglichkeit, unseren Gästen gefiltertes und energetisiertes Wasser anzubieten. Neu sind Biokaffee und Fairtrade Teesorten.“ Sie befindet sich derzeit mit Landwirten im Gespräch, die regionales Gemüse anbauen: „Auch hier möchten wir einen nächsten Schritt gehen und den möglichen Teil durch Gemüse, Obst und Salat aus regionalem Anbau beziehen: „Wir wollen Nachhaltigkeit.“