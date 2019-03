Das Vielstedter Bauernhaus bekommt noch einen weiteren Außenbereich, wo sich Brautpaare das Ja-Wort geben können und Platz genug für rauschende Feste unter freiem Himmel ist. (Vielstedter Bauernhaus)

Am Karfreitag wird üblicherweise Fisch gegessen und so ist es auch im Vielstedter Bauernhaus. Gastronom Christian Strackerjan lässt am 19. April ab 12 Uhr ein großes Fischbüfett servieren. Die Vorspeisen, Suppen, Hauptgänge und Desserts halten für jeden Geschmack etwas bereit. Ob Variation von Räucherfischen, Lachsterrine mit Spinat im Norimantel, Schollenfilet in Eihülle oder Pannfisch in Senfsauce – die Auswahl ist enorm. Auch wer gerne Fleisch essen möchte, wird fündig. Vegetarier kommen ebenso auf ihre Kosten. Von Antipasti über Schweinemedaillons mit Gorgonzolasauce bis hin zur vegetarische Spätzle-Pilzpfanne reicht das Angebot. Für Kinder hält das Küchenteam ebenfalls etwas Besonderes bereit.

Auf der Bauerndiele werden die Tische für Feiern liebevoll gedeckt. (Vielstedter Bauernhaus)

Am Ostersonntag und -montag, 21. und 22. April, jeweils ab 12 Uhr, lockt das Bauernhaus ebenfalls mit festlichen Büfetts für die ganze

Familie. Dabei dürfen typische Osterspeisen natürlich nicht fehlen, etwa Spargelcremesuppe, geschmorte Lammkeule auf Speckbohnen oder pochierte Eier mit Senfsauce. Das Hasenfest ist vor

allem für Kinder ein spannendes Ereignis und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Strackerjans auch etwas für ihre jüngsten Gäste vorbereitet haben. Dabei geht es nicht nur um spezielle Gerichte für Kinder, sondern auch um das fröhliche Ostereiersuchen, das an beiden Tagen im Bauernhaus ausgerichtet wird: jeweils von 13 bis

14 Uhr können Mädchen und Jungen nach Schokohasen und Co

suchen.

Die nächste Veranstaltung ist vor allem für Feierfreudige gedacht. „Zum Tanz in den Mai machen wir abends ein Grillbüfett“, verspricht Christian Strackerjan. Ein DJ sorgt für passende Musik und es darf bis in die Nacht getanzt werden.

Auch am Muttertag, 12. Mai, kann das Vielstedter Bauernhaus angesteuert werden. Denn das

Küchenteam zaubert ein reichhaltiges Spargelbüfett.

Am Donnerstag, 30. Mai, wird weitergefeiert. Ab 11 Uhr herrscht im Bauernhaus Betrieb. Es gibt unter anderem ein leckeres Haxenessen für die Bollerwagentouristen und der Biergarten ist geöffnet. Zwei Bands sorgen für Stimmung: Die Combo Cat Talk tritt unter freiem Himmel auf und im Saal spielt die Ganderkeseer Formation Happiness zum Tanz auf.

Pfingstsonntag und -montag,

9. und 10. Juni erwarten die Strackerjans viele Ausflugsgäste. Diese können à la carte speisen oder sich im Biergarten ein kühles Getränk schmecken lassen.