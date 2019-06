Das moderne Restaurant hat auch zwei Sonnenterrassen, auf denen man gemütlich sitzen und speisen kann. (Kristina Bumb)

Der Elmeloher Grill ist bekannt

für seine leckere, frische Küche,

saisonale Spezialitäten und auf-

wändigen Themenbüfetts. Nachdem die Spargelsaison nun buchstäblich gegessen ist, stehen die Gaumenfreuden des Sommers auf dem Speiseplan: Pfifferlinge und Matjes. Außerdem darf natürlich ein zünftiges Grillbüfett nicht

fehlen. „Jetzt ist die Jahreszeit für

Pfifferlinge und Matjes. Beides

mögen unsere Gäste sehr gern.

Darum haben wir immer wieder Aktionskarten mit diesen Spezialitäten“, sagt Markus Brüning, der das große Restaurant an der Elmeloher Straße gemeinsam mit seiner Ehefrau Marina betreibt. Beides wird am liebsten in klassischer

Zubereitung serviert: etwa Pfifferlinge mit Rührei und Röstbrot oder Matjes nach Hausfrauenart.

Im Juli, August und September locken außerdem Themenbüfetts, für die man unbedingt reservieren sollte. Am Sonnabend, 27. Juli, ab 18 Uhr tischen die Brünings ein American Barbecue auf. Die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Dazu gehören verschiedene Sorten Gegrilltes von Spare Ribs bis zu Steaks. Für Hamburger stehen

diverse Beilagen bereit, sodass die Gäste ihre Burgerbrötchen selber nach eigenem Geschmack belegen können. Gegrillte Maiskolben,

Coleslaw-Salat, Backkartoffel und Co sowie Karamell-Brownies und Margarita-Mousse runden das

Angebot ab.

Am Sonnabend, 24. August, ab 18 Uhr folgt dann ein Grillbüfett. Markus Brüning baut an diesem Abend eine große Feuerstelle unter freiem Himmel auf und die Gäste bekommen Nackensteaks, Bratwürste, Gemüsespieße und mehr

direkt vom Rost. Frische Salate und andere Beilagen sowie sommer-

liche Desserts sorgen für weitere Gaumenfreuden. Sitzen können die Besucher bei schönem Wetter auf den großen Sonnenterrassen des Restaurants, aber natürlich auch gemütlich in der Gaststube.

Freunde deftiger Spezialitäten sollten sich außerdem schon mal den 8. September vormerken. Denn an diesem Datum hat Markus

Brüning ein Bayerisches Büfett

mit Schweinshaxe, Leberkäse sowie vielen anderen bajuvarischen

Gaumenfreuden geplant.

Das Restaurant, das im April sein 20-jähriges Bestehen feierte, bietet täglich von 11 bis 21 Uhr warme

Küche und einen günstigen, wechselnden Mittagstisch. Außerdem kann es für Familien- und Betriebsfeiern genutzt werden.