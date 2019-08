Janko Siegert und Andrea Menkens errangen im vergangenen Jahr die Königswürden. (SV Adelheide)

August, geht die Feier los und endet erst am Montag, 26. August, in der Nacht. Mit Familiennachmittag, Disco, Festball und Co ist für jeden etwas geboten.

Am ersten Festtag wird es bunt in den Straßen von Adelheide. Denn um 14 Uhr startet der Festumzug der Kinder. Um 14 Uhr treffen sich alle Schüler und Kinder bei der Schießhalle an der Boelckstraße 80, um die Schülerkönigin Joy Behrens und die Kinderkönigin Enya Westermann abzuholen. Der Umzug führt über den Zeppelinweg und Adelheider Straße zum Königshaus. Nach einer Erfrischung geht es über die Abernetti- und

Boelckestraße zurück zur Schießhalle. Angeführt wird der Umzug vom Spielmannszug Adelheide.

Wolfgang Harfst, Wiebke Behm, Ines Einemann, Timm Jacobs, Eske Timmermann, Andrea Menkens, Reiner Günnemann, Janko Siegert, Joy Behrens, Enya Westermann, Erwin Menkens, Anke Ullrich, Hilmer Schwarting, Erika Schwarting und Andreas Nuß. (SV Adelheide)

Anschließend wird die neue Schülermajestät im spannenden Wettstreit am Luftgewehrstand

ermittelt. Kinder erproben ihr

Können an der Rika-Lichtpunkt­anlage und küren ebenfalls die Kindermajestät. Außerdem können sich junge Festbesucher auf das Kinderschminken und eine Hüpfburg freuen. Um 18 Uhr werden die jungen Regenten dann feierlich proklamiert. Am Abend kommen die Älteren auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr heißt es: Disco mit DJ Marcel und Partystimmung bis in die Nacht. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Am Sonntag, 25. August, wird ab 11.30 Uhr weitergefeiert. Dann treten die Schützen an der Schieß­-

halle zum großen Umzug an, um

König Janko Siegert und Königin Andrea Menkens abzuholen. Mit dabei ist auch die Jugendmajestät Eske Timmermann. Der Umzug verläuft über die Boelckstraße, Adelheider, Ortholzer und Udestraße über Zum Hohen Feld bis zum Hof Tönjes.

Vor Ort werden mehrere Vereinsmitglieder für ihre langjährigen Mitgliedschaften geehrt: Gerold Heidberg für 60 Jahre, Heiko Brünjes für 50 Jahre sowie Sandra Karmelita und Manuela Westermann für 25 Jahre im SV Adelheide. Nach einem Umtrunk geht es zurück an die Adelheider Straße. Dort werden die Delmenhorster Gastvereine in den Umzug aufgenommen. Schützenkönig Janko Siegert hat außerdem die befreundeten Vereine SV Bürstel-Immer und SV Hoyerswege zum Schützenumzug eingeladen, in denen er ebenso Mitglied ist. Der Umzug wird also zahlreiche Teilnehmer haben. Gemeinsam wandert die große Gruppe zum Ehrenmal und anschließend zum Festplatz. Angeführt wird der Tross vom Spielmannszug Adelheide und dem Musikzug DTB.

Auf dem Festgelände startet um 15 Uhr der bekannte und beliebte Familiennachmittag. Zudem werden Ehrengäste empfangen. Zusätzlich zum eigentlichen Schützenfest findet außerdem um

17.30 Uhr die Proklamation der Stadtschützenkönige statt. Es dürfte an diesem Tag also reger Betrieb auf dem Festgelände herrschen.

Am Montag, 26. August, geht es schon morgens weiter im Programm. Ab 9 Uhr treten die Vereinsmitglieder zu Schießwettkämpfen an. Diese werden spannend, denn das neue Königshaus wird an diesem Tag ermittelt. Ab 14 Uhr lockt zudem erneut ein Familiennachmittag. Um 19 Uhr folgt schließlich der Höhepunkt des Schützenfestes: die Krönung der neuen Majestäten. Auf einem rauschenden Festball bei freiem Eintritt wird dann noch einmal kräftig gefeiert und getanzt.