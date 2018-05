Wer schon zu Lebzeiten die eigene Bestattung regelt, gibt man sich selbst die Sicherheit, dass dabei der eigene Wille ­Beachtung findet – und man nimmt gleichzeitig auch den ­Angehörigen die Sorge, sich in Zeiten größter Trauer nicht um Bestattungsfragen kümmern zu müssen.

Bestatter bieten dafür so­genannte Bestattungsvorsorge Beratungen an, teilt das Kura­torium Deutsche Bestattungs­kultur mit. Gemeinsam mit dem Kunden werden in einem Be­stattungsvorsorgevertrag alle Punkte festgehalten, die dereinst für die Bestattung wichtig sein sollen. Beratung und Vorsorgevertrag sind kostenlos.

Dabei regelt man auch den ­finanziellen Rahmen. Dafür ­bieten sich vor allem zwei ­Möglichkeiten an: Der Bundesverband Deutscher Bestatter (BDB) bietet über seine Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG die treuhänderische Ver­waltung von Geldern für die ­Beerdigung an. Die ­Alternative dazu ist die Sterbegeldversicherung. Sie bietet sich vor allem für Menschen an, die nicht älter als Mitte 60 sind. Hier werden monatlich kleinere ­Beträge in eine Sterbegeld­versicherung eingezahlt, die im Todesfall ­ausbezahlt wird.