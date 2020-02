Filialleiter Oliver Prehn vor den verschiedenen Brennmaterialien, von denen die meisten ganzjährig erhältlich sind. (Daniela Schiling, Daniela Schilling)

„Das Feedback ist gut, und wir erhalten auf den bekannten Portalen im Internet viele positive Bewertungen“, so Prehn. Das Sortiment habe sich bewährt, und die Nachfrage in allen Bereichen sei ausgeglichen.

„Das Interesse beim Gartenholz hat unsere Erwartungen allerdings übertroffen“, erinnert sich der Baudiscounterexperte an den Ansturm auf Zäune, Sichtschutz, Terrassendielen und Co. All dies wird es auch in dieser Saison wieder geben. Sie startet voraussichtlich Anfang März, weshalb sich das Team gerade mitten in den Vorbereitungen befindet. Neben den genannten Produkten finden Kunden im Außenbereich des Baudiscounters auch Mulch, Zierkies, verschiedene Erden, Schaukelanlagen, Einzel­carports und mehr.

Zurzeit motiviert das Wetter jedoch noch nicht zu Outdoor-Aktivitäten und lädt eher dazu ein, es sich drinnen gemütlich zu machen. Am besten vor einem Kamin oder in der kuschlig-warmen guten Stube. Auch dafür hat der Baudi-Baudiscounter die passenden Produkte parat, und zwar in Form von Brennstoffen aller Art. Darunter Anfeuerholz, Hart- und Weichholzbriketts sowie Pellets. „Unsere Brennstoffe sind zurzeit sehr gefragt, was sicher auch mit dem attraktiven Preis zusammenhängt“, erklärt Oliver Prehn. Das Anfeuerholz wird seiner Erfahrung nach auch im Sommer gerne gekauft. Zum Beispiel zum Anfeuern von Feuerschalen, von denen ebenfalls eine Auswahl erhältlich ist.

Der Baudi-Baudiscounter in Blumenthal ist die 13. Filiale der Baudi GmbH. Gegründet 2006 ist das Unternehmen vor allem im ostfriesischen Raum bekannt. Sein Erfolg basiert auf dem Faktor Kundennähe, den man sich jedoch nicht extra bezahlen lässt. Stattdessen fungieren die Märkte als Nahversorger in Sachen Bauen, Renovieren, Wohnen und Einrichten. Den Kern bildet eine kundenfreundliche Sortiments- und Preisgestaltung. Baudi möchte seinen Kunden Artikel­sicherheit bieten, was bedeutet, dass das Sortiment zwar begrenzt ist, aber bestimmte Artikel zu gleichbleibenden Preisen und Qualitäten immer zu haben sind. Zu den Produkten des Baudiscounters gehören zahlreiche Markenartikel, die ungefähr 90 Prozent des Gesamtsortiments ausmachen.

Insgesamt 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und 500 Quadratmeter Außengelände umfasst der Markt. Kunden finden alles, was man im Haushalt-, Garten- und Heimwerkeralltag benötigt – plus Aktionsartikel und besondere Angebote. Der Baudiscounter informiert darüber 14-tägig sonnabends über das Einkaufsmagazin der Deutschen Post.

Baudi – der Baudiscounter, Heidlerchenstraße 3, 28777 Bremen, Telefon 04 21 / 63 60 08 90, E-Mail-Adresse: blumenthal@baudi.eu. Weitere Informationen auch im Internet unter www.baudi24-online.de.