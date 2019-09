Das Hammefest zieht alljährlich zahlreiche Besucher nach Ritterhude und lockt mit diversen Angeboten. (Ilse Okken, oki)

Die Veranstaltung ist einer der Höhepunkte im Jahresverlauf der Ritterhuder und hat eine lange Tradition: Es wird bereits zum 34. Mal entlang der Riesstraße gefeiert, davon zum 14. Mal unter der Regie des 2005 gegründeten Ritterhuder Hammefest-Vereins. Am heutigen Freitag geben Bürgermeisterin Susanne Geils und der Vereinsvorsitzende Michael Harjes pünktlich um 19.30 Uhr den Startschuss zum bunten Treiben.

Zudem laden die Veranstalter zum Laternenlauf ein. Dieser beginnt um 19.45 Uhr. Die Kinder der Ortschaft verwandeln die Straßenzüge in den Wohngebieten in ein buntes Lichtermeer. Die musikalische Begleitung übernimmt der Fanfaren- und Spielmannszug

Seefeld. Wenn alle Läufer am Ziel angekommen sind, startet gegen

21 Uhr ein Höhenfeuerwerk am

Ritterhuder Hammeforum.

Am Sonnabend bewegt sich ab 15 Uhr ein illustrer Umzug mit Überraschungsgästen über die Festmeile, angeführt vom Jugendfanfarenzug aus Ritterhudes brandenburgischer Partnerstadt Bad Belzig. Ebenfalls am zweiten Festtag bauen die Mitglieder des Lions Clubs Ritterhude in der Riesturnhalle ihren Büchertisch auf. Am Sonnabend finden Leseratten dort von 12 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 8 bis 17 Uhr Lesestoff.

Im Zentrum verspricht derweil eine Budenstadt mit einem vielfältigen Essens- und Unterhaltungsangebot Genuss für alle Sinne. Mehrere Vereine und Geschäftsleute aus Ritterhude präsentieren ihre Produkte sowie Dienstleistungen und sorgen für Spiel und Spaß für alle Generationen. Rund um die Festmeile kann gebummelt, geklönt, gegessen und getrunken

werden. Der Duft von Waffeln, Schmalzkuchen, Steaks, Würstchen und Pizza zieht an allen drei Festtagen durch die Riesstraße. Ein Kinderkarussell und der Musikexpress erfreuen die Jugend und Junggebliebene.

Das Hammefest zeichnet sicht zudem durch sein vielfältiges Musikprogramm aus: Die Veranstalter haben wieder diverse Gruppen eingeladen (detailliertes Programm links). Auf der Volksbank- Bremen Nord-Bühne vor dem Schuhhaus Wehmann, auf der Sparkassen- Bühne neben der Sparkasse Rotenburg-Osterholz und auf der Osterholzer Stadt-werke-Bühne gibt es einen bunten Mix aus Partymusik, Rock und Soul sowie traditionellen Shantys. Am Freitagabend spielt die Musik ab 20 Uhr auf allen drei Bühnen, Sonnabend ab 16.30 Uhr. „Es gibt in diesem Jahr auch musikalische Neuzugänge“, sagt Harjes.

Am Sonnabend findet ab 14 Uhr ein Dartturnier auf der Sparkassenbühne statt. Der Wettkampf wird von der Ritterhuder Sportklause organisiert. Am Sonntag beginnt das Treiben bereits in aller Früh.

Ab 6 Uhr laden die Beschicker des Flohmarkts zum Feilschen und Schnäppchenjagenin die Ries-

straße ein. Der Aufbau ist bereits ab 3 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein frühes Kommen sichert die besten Plätze.

Ab 10 Uhr lockt wieder Jahrmarktflair ins Zentrum. Zudem

öffnen die lokalen Geschäfte und laden zum Sonntagsshoppen ein.

Die Riesstraße ist für die drei-

tägige Veranstaltung noch bis einschließlich Montag, 9. September, 13 Uhr vom Marktplatz bis zum Hammeforum voll gesperrt. Parkmöglichkeiten rund um die Festmeile sind ausgewiesen.