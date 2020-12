Ein Komet am Himmel ist immer etwas Besonderes. (Hendrik Schmidt, dpa)

Bis zu diesem Fest waren es noch etwa drei Wochen. Daher fragte der Großvater sie, was ihr größter Wunsch wäre. Es kam prompt die Antwort: „Eine Krippe!“ Weil der Opa ein geschickter Hobby-Bastler war, begann er schon am nächsten Tag damit, die Krippe zu bauen. Pünktlich zum Heiligen Abend war sie fertig. Er stellte sie morgens in der Wohnstube auf, ließ aber noch die Heiligen Drei Könige, das Jesuskind und den Kometen-Stern fehlen. Diese besonderen Teile sollten erst zur Bescherung hinzugefügt werden.

Er hatte allerdings nicht mit der Neugier der kleinen Enkelin gerechnet, die heimlich in die Wohnstube schlich, um das Werk von allen Seiten zu begutachten. Sie merkte sofort, dass noch einiges fehlte. Darauf musste sie natürlich umgehend den Großvater aufmerksam machen, lief aufgeregt zu ihm in die Küche und erklärte ihm, was er alles vergessen hätte, vor allem, dass der „Stern mit dem Schwanz“ fehle. Opa amüsierte sich und berichtigte, dass es kein Schwanz, sondern ein Schweif und der Stern ein Komet sei. Doch für die Kleine blieb der Komet über die ganze Weihnachtszeit hinweg der „Stern mit dem Schwanz“.

Leider verstarb meine Nichte bereits mit 14 Jahren. Doch die besagte Krippe schmückte bis 2018 zur Weihnachtszeit mein Wohnzimmer. Da ich dann in eine kleinere Wohnung umzog, musste ich mich schweren Herzens von diesem mir lieb gewordenen Erinnerungsstück trennen. Elfriede Görbing