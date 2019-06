Die Regentschaft des Ritterhuder Königshauses neigt sich dem Ende entgegen: Am Wochenende werden die Nachfolger von (v.l.) Vizekönig Kai Stuckmann, Königin Irina mit König Kai Wattenberg und Adjutant Werner Schleif ermittelt. (Monika Fricke)

An diesem Wochenende laden sie zum Höhepunkt ihres Vereinsjahres ein. Am morgigen Sonnabend, 29. Juni, fällt um 13.45 Uhr mit dem Einholen der amtierenden Könige der Startschuss für das Schützenfest. Treffpunkt für alle Mitglieder und geladenen Gäste ist am Schützenplatz, Hofeinfahrt Hausnummer 12. Das Königshaus reicht zunächst eine Stärkung. Anschließend spielen die Mitglieder des Spielmannszugs BTS Neustadt Bremen und des Spielleuteorchesters Tura Bremen, bevor Schützenhauptmann Holger Ewald die Gastvereine begrüßt.

Um 17 Uhr bewegt sich der Festzug vom Schützenplatz über die hoffentlich von den Anwohnern bunt geschmückten Straßen Am Weinberg, Lesumstoteler Straße und Vor Vierhausen zurück zum Schützenplatz. Höhepunkt des Sonnabends ist die Abschiedsparty für das scheidende Königshaus. DJ Party Andree heizt den Festgästen dabei kräftig ein. Das Getränkeangebot mit raffinierten Cocktails und anderen Drinks bietet eine willkommene Erfrischung. Für hungrige Mägen hält Schausteller Mark Palasch in gewohnter Weise eine kulinarische Auswahl an verschiedenen Speisen bereit.

Am Sonntag, 30. Juni, müssen die Schützen bereits früh aufstehen: Traditionell findet um 10 Uhr in der Festhalle ein Schützengottesdienst statt. Um 11.15 Uhr lädt der Schützenverein zum Frühschoppen mit Freigetränken ein. Um 12 Uhr geht es zum Schießstand, wo das Volksadlerschießen für alle Gäste beginnt. Daran dürfen sich diejenigen beteiligen, die nicht zum Schützenverein gehören.

Am Montag, 1. Juli, geht es erneut früh los: Um 8.15 Uhr treffen sich die Vereinsmitglieder in den Jägerstuben in der Struckbergstraße 23. Nach dem Verlesen des Tagesbefehls macht sich die Schützengesellschaft auf zum Rathaus, um dort dem Leiter des Personalservices, Ralph Härtel, die Schlüsselgewalt abzunehmen. Der Schützenmarsch, der von der Schützendampfkapelle musikalisch begleitet wird, geht weiter zur Sparkasse und zur Volksbank. Dort nehmen die Grünröcke den Honoratioren die Schlüssel ab. Die Mitarbeiter der Kreditinstitute werden anschließend ebenfalls in Gewahrsam genommen. Gemeinsam geht es zum Schützenplatz, wo das Festessen mit geladenen Gästen aus Politik und Öffentlichkeit bereitsteht.

Um 15 Uhr lockt das Schießen auf allen Ständen zum Festgelände und verspricht einen spannenden Wettbewerb. Die Schützen hoffen, dass bis 18 Uhr der Rumpf des hölzernen Adlers gefallen ist, und dass damit das neue Königshaus feststeht.

Ab 19 Uhr steht am letzten Festtag „King and Queen Dans Op de Deel“ mit Musiker Dieter Stahl auf dem Programm. Damit verbunden ist die Proklamation des Königshauses. Um Mitternacht heißt es Abschied nehmen. Nach dem Einholen der Krone und dem Ehrentanz der Könige bei Kerzenlicht

enden die Feierlichkeiten zum 64. Ritterhuder Schützenfest.